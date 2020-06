Sociedad Rural Córdoba: Manifestar a favor de #Vicentin es como aplaudir a los que estafaron a los productores

Ernesto Tenembaum presentó a su invitado diciendo que la Sociedad Rural de Córdoba sería algo así como el corazón del corazón del antikirchnerismo, pero el representante de los productores cordobeses lo dejó sin palabras.

A pesar de venderlo como que tenía una opinión neutra sobre le tema Vicentin, Pedro Salas, el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba defendió a los productores y cuando le preguntó si estaban de acuerdo con la marcha del sábado contestó: “No, nosotros no consideramos que sea pertinente ni oportuno porque estamos en un proceso falencial. Hay miles de productores afectados, entonces pronunciarse a favor de la empresa no me parece atinado para nada”.

Después de esta respuesta Ernesto Tenembaum intentó entonces que Salas hablara contra la expropiación a la que calificó como “parte de un plan para escalar hacia otros sectores privados”, pero Salas volvió a opinar contra lo que creía el periodista-

“Si le digo lo que pienso de eso se va a quedar… Mire, hay que estar muy alucinado para pensar en esos términos. Tengo varios años en estas cuestiones, hemos visto pasar gobiernos de todos los signos y jamas hemos visto un intento de lo que usted manifiesta”, aseguró.

Y sentenció: “Tiene que haber un debate político más elevado, que fije objetivos reales. Si nos ponemos a ver objetivamente no tenemos nada que ver con Venezuela. Noto muy fanatizados a quien mantiene una manifestación de ese tipo, ya rayando la locura”.

Tenembaum terminó reconociendo que no todo el campo es hegemónico y que evidentemente hay sectores del campo que hacen su trabajo de defender a los productores y no a la empresa que les debe dinero.

DiarioRegistrado / RadioCut FM