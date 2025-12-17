PRESSENZA – Medio Ambiente. [[{«value»:»

Un movimiento en expansión está redefiniendo la imagen de África en el escenario internacional. La llamada «soberanía narrativa» emerge como un activo estratégico clave para el desarrollo del continente. El concepto, que defiende el derecho de los países africanos a contar sus propias historias, busca contrarrestar décadas de relatos externos que han distorsionado su realidad y afectado la inversión, la influencia diplomática y la confianza social. Expertos como Dorothea Hodge, directora fundadora de Aequitas Global, sostienen que recuperar el control del relato permite cerrar la brecha entre percepción y realidad, abriendo nuevas oportunidades de cooperación, respeto y crecimiento económico.

Este giro narrativo coincide con transformaciones estructurales que refuerzan el posicionamiento de África como actor global emergente. Sectores estratégicos como la energía limpia y la innovación tecnológica están impulsando nuevas historias de progreso, protagonizadas por jóvenes emprendedores, técnicos e ingenieros. En particular, el sector de la energía solar se perfila como uno de los mayores generadores de empleo, con una proyección de crecimiento del 23 %, impulsada por inversiones privadas y la rápida expansión de sistemas fuera de la red y minirredes.

El auge de la energía solar está teniendo un impacto directo en la inclusión económica, especialmente en zonas rurales históricamente marginadas del acceso a la electricidad. Estas soluciones descentralizadas no solo abastecen a hogares e industrias, sino que posicionan al continente como referente mundial en modelos de energía renovable adaptados a contextos locales, fortaleciendo economías comunitarias y reduciendo brechas de desarrollo.

En paralelo, la inteligencia artificial gana terreno como uno de los motores económicos del futuro africano, con un mercado estimado en 16 500 millones de dólares para 2030. Sus aplicaciones ya transforman sectores como las finanzas, la agricultura, la salud y la educación. No obstante, analistas advierten que sin avances sostenidos en infraestructura, alfabetización digital y acceso equitativo, la IA podría profundizar desigualdades existentes. Con inversiones en aumento y ecosistemas de innovación en expansión, los próximos cinco años serán decisivos para definir si esta revolución tecnológica se traduce en un crecimiento inclusivo en todo el continente.

