Eduardo David Capelli cumplió el sueño de muchos argentinos: entró en su home banking y tenía depositados US$3.000,00 en su cuenta. Sin embargo, el golpe de suerte del oficial superior retirado de la Fuerza Aérea Argentina duró poco, ya que 12 horas después de ver la pantalla del celular con muchos ceros, el exorbitante monto dejó de figurar en su cuenta.

El ex militar explicó que el dinero apareció acreditado en su caja de ahorro en dólares y que, al detectarlo, se comunicó de inmediato con el banco para dejar constancia de que se trataba de una situación ajena a su operatoria habitual. “Yo tenía 2.000 dólares solamente. Soy oficial superior de la Fuerza Aérea Argentina, ya retirado, y nosotros no ganamos ese dinero”, señaló el fugaz multimillonario, en diálogo con Radio Mitre.

Según relató, el depósito correspondía a una liquidación de bonos del Estado identificados como N30 y alcanzó un total de US$3.144.000. “Es una caja de ahorros en dólares, nada más. Entonces informé la novedad al oficial de inversiones, que después me confirmó que era un error. Pero el dinero, los US$3.000,00, estuvo en mi cuenta en algún momento”, afirmó.

Capelli explicó que su principal preocupación fue evitar cualquier inconveniente con los organismos de control fiscal. “No quiero tener ningún tipo de problema impositivo ni nada que se le parezca”, remarcó, al tiempo que detalló que insistió ante el banco para que la situación quedara debidamente registrada.

El episodio se resolvió en el transcurso del mismo día, cuando el banco revirtió la acreditación y el dinero dejó de figurar en la cuenta, cerrando así un período que Capelli definió como inesperado. ​ ROSARIOPLUS