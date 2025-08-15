Esto decidió contestarlo hace años (1963) Randy Gardner quien se convertiría en el hombre que más horas estaría sin dormir en la historia.



Los sueños son imágenes y sucesos que representan una fantasía mientras dormimos, pero ¿qué pasa si una persona no durmiera nada? ¿Seguiríamos presenciando sueños?

Gracias a él se descubrió que si bien puede pasarse 24 horas sin dormir, después de 72 horas (3 días) los sueños se hacen vividos, es decir, aparecen las alucinaciones, y pasados los días el estado mental y físico de la persona sólo sigue creando peores condiciones, ¿cómo se sabe? En total, pasó 264 horas con 25 minutos sin dormir. Es decir, 11 días con 25 minutos.

Mismos que se pudo apreciar cambios en el olfato, problemas de memoria, atención, cambios de humor, perdió progresivamente agilidad verbal, pérdida de memoria a corto plazo y su habla también se vio afectada al grado de ser incapaz de tener una charla.

Esto es lo que pasa si no duermes nada, más allá de los sueños o visiones

Los sueños no sólo aparecen mientras dormimos, también cuando no lo hacemos pues el agotamiento lleva además a que mostremos un tiempo de reacción más lento y empeoren nuestras funciones perceptivas y cognitivas, al grado en que no distinguimos entre la realidad y una imaginación.

La importancia del descanso para nuestro cuerpo ha sido documentada por Randy Gardner y sus colaboradores durante un experimento de inhibición del sueño, mejor dicho del descanso. Si bien, no presentó efectos negativos a largo plazo en su salud, si reflejo la necesidad para nuestro cuerpo y el cerebro del descanso, pues al terminar sus 11 días después pasó 14 horas seguidas durmiendo.

Alguna de las cosas que se pudieron descubrir fue:

No podía decir sin tropezar con sus propios titubeos las palabras de un trabalenguas .

. Tenía ya tan poca capacidad de concentración que perdía el hilo de lo que hacia o hablaba

Experimentó mal humor y problemas de concentración

Comenzó a sufrir paranoia y alucinaciones .

. Descubrieron que partes del cerebro estaban dormidas durante la experiencia y otras, despiertas

Después del experimento, padeció insomnio que él mismo calificó como “insoportable”

Todas estás situaciones ayudaron a responder otras importantes para la ciencia, principalmente ¿para qué sirve dormir? y ¿qué pasa sino dormimos? En el caso de la primera, se asegura que el sueño produce un “reinicio” de los sistemas de nuestro cuerpo, así ayuda a curarse, mejora las funciones inmunitarias y el funcionamiento del metabolismo.

Cuándo no dormimos es normal que nos falta energía, nos sentimos atontados, y nuestros párpados caen pesados sobre los ojos, mientras luchamos para mantenernos despiertos, nuestra capacidad de concentración y de conformar recuerdos recientes se debilita, y eso es lo que pasa cuando no dormimos.

Si dejar de dormir se realiza de manera prolongada entonces las hormonas del estrés, como la adrenalina y el cortisol, aumentan en la sangre, para no tener un colapso el cerebro comienza a apagar algunas funciones para no sobreestimularse de más y ocasionar alguna enfermedad más haya del insomnio (que es estudiado para hablar sobre los sueños y la necesidad de descansar).

Por Perla Vallejo. Ecoosfera