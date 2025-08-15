Palmeras de interior: nombres, características, cuidados y fotos



Elegantes y muy resistentes, las hermosas palmeras de interior requieren ciertos cuidados que te permitirán mantenerlas frondosas, estilizadas y con las hojas perfectas.

Las hojas de las palmeras son realmente decorativas, tanto por sus tonos verdes como por sus formas más anchas o más finas pero siempre alargadas o, incluso, alargadas pero unidas formando una palma o hoja más redondeada.

Si te apetece decorar tu hogar con una planta llamativa y que vista espacios vacíos sin necesidad de muchos cuidados. Vamos a decirte cuáles son las palmeras de interior que pueden servirte. Además, hemos incluido más información sobre cómo se cuidan las palmeras de interior, donde verás consejos básicos como qué abono para palmeras de interior debes utilizar para empezar a cultivarlas en casa. Así que, sigue leyendo para descubrir estas 10 palmeras de interior y mucho más.

Chamaedorea elegans o camadorea

Comenzamos nuestro listado de una de las especies más populares y utilizadas para decoración de interiores. La camadorea o palmera de salón (Chamaedorea elegans) cuenta con hojas bífidas de color verde claro que puede tender al grisáceo, muy similar al de las hojas de bambú. Aunque no suelen crecer más allá de los 3 metros de altura es recomendable tener esto en cuenta a la hora de decidirte por este tipo de palmera de interior. Su cultivo en maceta es muy sencillo, solo tendrás que colocarla en un lugar donde reciba la luz de sol de forma indirecta y regar regularmente.

Phoenix roebelenii o palmera enana

Otra de las palmeras ornamentales de interior es la también conocida como palmera enana (Phoenix roebelenii) a pesar de que pueda llegar a medir casi 5 metros de altura plantada en suelo y en un lugar amplio.

Normalmente, este tipo de palmera crecerá unos 2 metros máximo y necesitará estar colocada en un lugar bien iluminado y recibir una 2 dosis de riego a la semana. Esta palmera tan conocida no tolera bien los encharcamientos así debes tener cuidado y asegurarte de que el recipiente donde la cultives cuente con un buen drenaje.

Dypsis lutescens o areca

Uno de los tipos de palmeras de interior multicaule o aquella que es capaz de dividirse en varios tallos. Su altura suele ser de unos 3 metros máximo, pero se sabe de ejemplares que han alcanzado hasta los 6 metros. Al igual que sucede con las especies anteriores la también conocida como palmera bambú, necesita estar en un lugar bien iluminado, pero lejos de las corrientes de aire. En cuanto al riego para la palmera areca o (Dypsis lutescens), tan solo tendrás que regar como mucho 2 veces a la semana y 3 veces si ha empezado el verano.

Archontophoenix alexandrae o palmera Alejandra

Existe una variedad de palmera Alejandra (Archontophoenix alexandrae) que puede cultivarse en maceta. Esta palmera originaria de Australia dispone de hojas son pinnadas de color verdoso en el haz y glauco en el envés. Es una de las palmeras decorativas de interior más valoradas por sus inflorescencias y por sus frutos de color rojizo. Necesita de varias dosis de riego por semana ya que no tolera bien la sequía. Del mismo modo, también es importante asegurarnos de tenerla en un recipiente bien drenado y colocarla en un lugar con semisombra.

Howea forsteriana o kentia

Aunque la kentia (Howea forsteriana) es una palmera capaz de alcanzar los 15 metros de altura, también puede cultivarse en maceta ya que su tallo no suele a superar los 15 centímetros de grosor. Es una especie de crecimiento lento que necesita estar colocada en un lugar donde reciba la luz solar al menos durante unas horas al día. Eso sí, recuerda que si la dejas expuesta mucho tiempo podría perder el color de sus hojas y sufrir quemaduras en las mismas. Riégala entre 1 y 2 veces por semana.

Adonidia merrillii o palmera de Navidad

Su nombre común, palmera de Navidad (Adonidia merrillii), le viene dado por sus frutos de color rojo que aparecen justo durante las fiestas navideñas. Capaz de crecer hasta los 5 metros y con tallo de unos 25cm de grosor, esta palmera de interior de crecimiento lento necesita de pocos cuidados para crecer de forma óptima durante todo el año: riégala moderadamente y colócala en un lugar donde no reciba luz solar de forma directa.

Caryota mitis o palmera cola de pez

Procedente del sureste asiático es una de las palmeras pequeñas de interior más utilizadas para decorar espacios y brindar a nuestro hogar un toque exótico debido a sus curiosas hojas de color verde oscuro y brillante. La palmera cola de pez (Caryota mitis) en maceta no suele superar los 2 metros de altura. Tampoco aguanta bien las heladas por lo que te recomendamos que la coloques un lugar húmedo y donde reciba luz solar de forma directa.

Licuala grandis o totuma

La palmera apta para interior conocida comúnmente como totuma y científicamente como Licuala grandis, también es de crecimiento lento, no suele superar los 3 metros de altura y cuenta con un tallo de no más de 6 centímetros de grosor. Te recomendamos que la coloques en un lugar iluminado y amplio, así como regar al menos 2 veces por semana y aumentar la dosis durante los meses de verano.

Raphis excelsa o palmerita china

Otra de las especies de palmeras de interior resistentes multicaule o con múltiples tallos. La altura máxima de la palmerita china (Raphis excelsa) suele ser de unos 5 metros, dispone de hojas palmeadas y prefiere estar un lugar bien iluminado. Solo necesitarás asegurarte de cultivarla en un recipiente con buen drenaje y regar al menos 2 veces a la semana.

Cocos nucifera o cocotero

Terminamos nuestro listado con la palmera conocida como cocotero (Cocos nucifera), perfecta para crear un ambiente tropical en nuestro hogar gracias a la forma y coloración de sus hojas. El cocotero necesita estar situado en un rincón donde reciba luz solar de forma directa y una dosis de riego a la semana, salvo en los meses de verano donde debes aumentarla.

Cuidados de las palmeras de interior

Tras conocer estos tipos de palmeras de interior y sus nombres, te recomendamos conocer un poco sobre cómo cuidar las palmeras de interior:

Iluminación: de forma general podemos decir que las palmeras de interior necesitar recibir luz solar al menos durante unas horas del día. Por ello, te aconsejamos la coloques siempre cerca de alguna ventana.

de forma general podemos decir que las palmeras de interior necesitar recibir luz solar al menos durante unas horas del día. Por ello, te aconsejamos la coloques siempre cerca de alguna ventana. Riego: solo necesitarás regarlas al menos una vez por semana e utilizar, a ser posible, agua sin cal. La mejor forma es colocar un plato con agua bajo la maceta durante al menos 10 minutos.

solo necesitarás regarlas al menos una vez por semana e utilizar, a ser posible, agua sin cal. La mejor forma es colocar un plato con agua bajo la maceta durante al menos 10 minutos. Abonado: te recomendamos que abones a tus palmeras de interior una vez comience la época de crecimiento. Esta suele comprender los meses de primavera a otoño. Utiliza siempre fertilizantes naturales.

te recomendamos que abones a tus palmeras de interior una vez comience la época de crecimiento. Esta suele comprender los meses de primavera a otoño. Utiliza siempre fertilizantes naturales. Trasplante: debes realizar un trasplante cada primavera. Para ello, utiliza un recipiente al menos 4 centímetros más amplio que el anterior y plántala en una mezcla de sustrato universal mezclado con perlita. Recuerda que la maceta debe contar con un buen drenaje para evitar encharcamientos.

Vía: ecologiaverde.com

Fuente: NuestroClima.com