La vida acelerada muchas veces hace imposible no sólo mantener un buen sueño o descanso, también una falta de alimentación adecuada y un cuidado personal diferente.

Si bien, se recomienda reducir el cansancio es primordial al momento de llevar a cabo nuestros deberes.

Justo como aprovechar el día para no solo dedicarnos a eso, sino también hacer ejercicio, descansar, tener vida social y más… y podrás pensar, ¿cómo voy a hacer todo esto si apenas me alcanza el tiempo? o ¿cómo hacerlo si apenas y duermo? Entonces esto es lo que debes saber

Leer más: Agenda lo que comes: este el calendario de frutas que tu cuerpo agradecerá seguir

Esto te puede estar faltando si tienes sueño y cansancio durante el día

Si la simple idea de levantarte temprano y lograr tus metas con concentración te parece lejana y casi imposible, entonces probablemente estás sufriendo del agotamiento que se ha convertido tan característico de nuestra generación, en la que con frecuencia nos sentimos cansados, con sueño, de mal humor, con poca energía y con mucha dificultad para concentrarnos.

Sin embargo, reducir el cansancio no es fácil, el clima, la contaminación, el estilo de vida y hasta los niveles de hipercomunicación e inmediatez con que vivimos hacen que nos sintamos constantemente cansados y dispersos, ante ello, Larry E. Johnson, médico del MD, PhD, University of Arkansas for Medical Sciences, señala la necesidad de usar o consumir vitamina B12 para contrarrestar los síntomas de sueño constante al día.

¿Cómo prevenir la deficiencia de vitamina B12?

La vitamina B12 es esencial para la producción de glóbulos rojos y el mantenimiento del sistema nervioso, y una deficiencia puede llevar a la fatiga y la debilidad. Esto se debe, en parte, a que este es un nutriente que convierte los carbohidratos en glucosa, consiguiendo así obtener la máxima energía de los alimentos que se consumen. Por lo anterior, si se tienen bajos niveles de esta vitamina, se pueden presentar síntomas como sueño y cansancio acumulado. Es importante tener una dieta balanceada, que incluya alimentos ricos en vitamina B12. Algunos de los que se destacan por ser fuentes de este nutriente son:

Carne roja magra y pollo.

Pescado, como bagre y salmón; y mariscos, como almejas y ostras.

Leche, yogur, queso y sustitutos lácteos veganos fortificados.

Cereales fortificados.

Huevos.

Nota Original en Ecoosfera

RELACIONADOS