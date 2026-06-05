En cumplimiento de la sentencia 1732-25-EP/26 de la Corte Constitucional del Ecuador, el Estado realizó el acto de reconocimiento institucional por la desaparición forzada de Josué, Ismael, Steven y Nehemías.

Hoy, en la ciudad de Guayaquil, el Estado ecuatoriano, a través de la Defensoría del Pueblo y de la Comandancia General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, junto con decenas de organizaciones sociales y populares, activistas y ciudadanía en general realizó un acto de disculpas públicas dirigido a las madres y padres de los cuatro niños de Las Malvinas. De este modo, el Estado ecuatoriano pide disculpas por la desaparición forzada de Josué, Ismael, Steven y Nehemías.

A criterio de quienes conforman la Mesa de Solidaridad por los 4 niños de las Malvinas, las disculpas públicas, de ninguna manera es el cierre de etapa alguna. Al contrario, -indicaron- es una lucha continua que persistirá.

«Reconocemos que el acto de disculpas públicas constituye una reparación simbólica para las y los familiares. Es necesario, pero no nos ciega. La deuda del Estado no se salda con un gesto. Mientras los autores intelectuales, los responsables de la cadena de mando y los diseñadores de la política represiva sigan gozando de impunidad, la herida sigue abierta. Ellos deben responder. Y no solo por Steven, Ismael, Josué y Nehemías. Deben responder por los más de 50 casos de personas desaparecidas en manos del Estado desde 2024, y por todos aquellos de quienes, hasta el día de hoy, el poder se niega a darnos información sobre lo ocurrido».

Recordamos a Steven, Ismael, Josué y Nehemías, los cuatro niños de Las Malvinas. Su memoria nos convoca a seguir exigiendo verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.

Las organizaciones y personas presentes se sumam al llamado #ContraElOlvido, porque la memoria es un acto de dignidad y compromiso con los derechos humanos.

Su memoria sigue viva.

#JusticiaParaLos4Niños #SuMemoriaEstáViva #VerdadJusticiaYReparación #DerechosHumanos #ContraElOlvido

Fotografías: una colaboración de Bárbara Rivas y Nallily Reyes, integrantes del Movimiento de Mujeres de El Oro

Redacción Ecuador



Nota Original en: PRESSENZA.COM