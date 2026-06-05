Chiriví sigue firme en la cima del Torneo Senior tras disputarse la fecha 12
Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar
Se jugó la 12ª fecha del Torneo Senior Menores que se desarrolla en el predio CR8 de barrio Las Quintas, en San Lorenzo, dejando una intensa lucha en los puestos de vanguardia.
El gran ganador de la jornada fue El Chiriví, que goleó 4 a 0 a El Indio y se mantiene como único líder del campeonato con 28 puntos.
Resultados – Fecha 12
Moreno 2 – Alikal 1
P. Mío 0 – 3er Tiempo 3
San Sebastián 1 – Cooperativa 2
Escalada 1 – Cemento 4
La Esquina 0 – Argentinos 0
El Chiriví 4 – El Indio 0
Felisa 0 – Centro Deportivo Timbúes 1
Posiciones
Chiriví 28
Escalada 26
Cemento 24
3er Tiempo 23
P. Mío 20
Alikal 18
Cooperativa 16
Centro Deportivo Timbúes 16
Moreno 15
Felisa 12
La Esquina 11
Argentinos 11
San Sebastián 10
El Indio 9
Próxima Fecha n° 13
Cooperativa vs Escalada – 14:00 hs
Cemento vs Felisa – 15:00 hs
3er Tiempo vs San Sebastián – 16:00 hs
El Indio vs Centro Deportivo Timbúes – 17:00 hs
Alikal vs P. Mío – 17:00 hs
El Chiriví vs La Esquina – 18:00 hs
Moreno vs Argentinos – 18:00 hs