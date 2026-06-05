El público pudo disfrutar del desfile, recreaciones históricas, salto de paracaidistas, acrobacias aéreas, la presencia de los alumnos abanderados de la ciudad y del cierre musical de Los Nocheros.

Puerto General San Martín, 4 de Junio 2026

El acto fue encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Carlos De Grandis.

El miércoles 4 el clima fue perfecto para esta jornada cargada de emoción, memoria y patriotismo al conmemorar el 180° aniversario de la Batalla de Punta Quebracho. Sin dudas una de las gestas más importantes en el logro y defensa de la soberanía nacional de una Argentina que se iba consolidando.

El acto fue en el «Sitio Histórico Nacional» ubicado a la vera del río Paraná con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales, representantes de instituciones, fuerzas de seguridad, veteranos de Malvinas, alumnos, docentes y vecinos de toda la región.

La tradicional caravana aniversario recorrió parte de la ciudad desde el Centro Cultural Municipal hasta el predio histórico. Varias calles de la ciudad lucieron las más de mil banderas argentinas confeccionadas por vecinos, alumnos e instituciones locales.

Durante el acto, la directora de la Escuela N.º 1360 “Batalla de Punta Quebracho”, Claudia Gómez, destacó el valor de transmitir la historia a las nuevas generaciones y definió la gesta como “un legado, una responsabilidad y una invitación permanente a conocer los hechos que marcaron el destino de nuestra patria”.

El intendente Carlos De Grandis reivindicó el valor histórico de la ciudad y su vínculo con la soberanía nacional. En su discurso, destacó la importancia de reafirmar la identidad nacional de la Batalla de Punta Quebracho. “Que nunca nos hagan creer que Puerto General San Martín es solamente un Puerto, somos industria y producción y lo asumimos con orgullo, pero también somos el río, somos historia” y agregó “la soberanía no sólo se declama, se defiende, por eso al cumplirse 180 años de la batalla, quiero decirlo con toda la fuerza, Punta Quebracho vive! Vive en cada puertense que conoce su historia, vive en cada escuela, vive en cada trabajador que mira este río y sabe que pertenece a esta tierra, vive en cada obra, vive en cada decisión de un pueblo que no quiere que le escriban desde afuera lo que es, que sabe lo que vale, y lo que puede llegar a ser, que esta memoria nos una, que esta historia nos inspire”.

El cierre estuvo a cargo del gobernador Pullaro: “La soberanía se defiende viendo a este río sacar la producción argentina al mundo, viendo a nuestros industriales generar empleo, a nuestros docentes enseñar y a nuestros policías brindar seguridad”, afirmó.

LOS NOCHEROS fueron loa artistas convocados para el espectáculo artístico que cerró la jornada.

El programa de la jornada incluyó el aterrizaje del equipo militar de paracaidismo que aportó un emotivo inicio a la jornada, el desfile de los Centros De Desarrollo Infantil y Jardín Maternal, el ingreso al predio del sable de Juan Bautista Thorne, las ofrendas florales para honrar a nuestros héroes, el descubrimiento de placa alusiva, disparos como simulación de la Batalla de Punta Quebracho con los Artilleros Patriotas de la Unión, la entonación de la Marcha de Punta Quebracho a cargo del puertense Máximo Coniglio, una representación de la batalla por parte de los alumnos de la escuela n.º 1360 “Batalla de Punta Quebracho”, el desfile de tropas, las agrupaciones tradicionalistas.

Formaron parte del acto oficial, las banderas del Grupo Despertar, los Centros de Desarrollo Infantil y Jardín Maternal municipales, el Jardín de Infantes n.º 57 “Remedios de Escalada”, Jardín de Infantes n.º 314 “María Elena Walsh”, Escuela n.º 1360 “Batalla de Punta Quebracho”, Escuela n.º 1398 “Juana Manso”, Escuela n.º 6033 “Gobernadores Cullen”, Escuela n.º 221 “Granadero Basilio Bustos”, Escuela Nº 1161 “Niño Jesús”, Escuela de Enseñanza Especial n.º 2074 “Arnold Gesell”, Escuela Secundaria n.º 328 “Gral. José de San Martín”, AESO N.º 1328, Escuela Secundaria n.º 3134 “Niño Jesús”, Instituto Superior n.º 25 “Beppo Levi”, Polo Educativo UNR Puerto General San Martín, E.E.M.P.A. n.º 1315 “Rosa W. de Ziperovich”, Centros de Alfabetización y Centro de Enseñanza para Adultos.

Las tropas del Ejército que participaron de la ceremonia: Equipo Militar de Paracaidismo, Regimiento de Infantería 1 Patricios, Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, Regimiento de Artillería 1 Brigadier General Iriarte, Batallón de Ingenieros 1 Zapadores Coronel Zcetz, Batallón de Ingenieros Anfibios 121, Batallón de Arsenales 603 San Lorenzo. Colorados del Monte, artilleros voluntarios patriotas de la Unión.

Participaron la Agrupación Histórica Punta Quebracho, integrada por la Banda Militar Ituzaingó, Batallón de Arsenales 603, Prefectura Naval Argentina, Unidad Regional XVII, Bomberos Zapadores de San Lorenzo, Bomberos Voluntarios, Agrupación Tradicionalista Lucio Mansilla.

Participaron también, el Taller de Estimulación Cognitiva, el Museo del Río Paraná, el Ecoclub Jóvenes de Puerto por la Vida, Arte Combinado, la Biblioteca J.B. Alberdi, el Centro de Jubilados Gral. San Martín.