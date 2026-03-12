Con Diego Santilli y Jorge Macri como figuras destacadas de la jornada, el tercer día de Expoagro 2026 edición YPF Agro recibió la visita de distintos funcionarios que mostraron su acompañamiento al sector. Producción, infraestructura y desarrollo, los temas destacados.

En la penúltima jornada de la megamuestra a cielo abierto más importante de la región, que este año alcanzó las dos décadas, funcionarios nacionales y provinciales dijeron presente y lanzaron mensajes de apoyo al sector.

Uno de los invitados más esperados fue el ministro de Interior, Diego Santilli, que mantuvo un intercambio con miembros del directorio de Exponenciar, recorrió el predio ferial, se reunió con empresarios y participó de una charla “Reformas para liberar el potencial productivo de la Argentina” en el Auditorio Agronegocios CREA junto al Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta.

“La esencia de los argentinos es el campo, con la agricultura, la ganadería, con toda la maquinaria y la metalmecánica que lleva adelante. Si el campo está bien, el resto está bien. Estamos a mitad del camino”, señaló el ministro en primera instancia.

A continuación, el funcionario nacional anticipó el avance de obras en materia de infraestructura, y adelantó que se lanzará una licitación por 9.200 kilómetros de rutas. “Por ahí se mueve el 70% del flujo de la República Argentina y, si Dios quiere, antes de mitad de año van a estar adjudicadas”, afirmó.

Respecto a obras específicas para la Cuenca del Salado, Santilli cruzó al ministro bonaerense Gabriel Katopodis, que también visitó el predio durante la jornada y reclamó por la falta de apoyo de Nación.

“Me gustaría poder debatir sobre lo que hicieron los muchachos con la Cuenca del Salado. Era algo que tenía que haber resuelto la provincia, pero no lo hicieron, porque lo pasaron a la Nación. Hay poca memoria de algunas personas, pero más allá de eso, hemos ayudado a la provincia el año pasado cuando tuvieron su deuda. El gobierno nacional está”, aseguró el ministro.

Finalmente, Santilli celebró haber finalizado el 2025 con 11, de las 15 economías regionales del sector “en crecimiento”, y se mostró esperanzado de “levantar” a aquellas que faltan.

El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, fue otra de las visitas destacadas de la jornada. En su paso por Expoagro 2026, el funcionario destacó “la energía federal del campo”, así como su “capacidad de crear, emprender, correr fronteras y desarrollarse”.

En particular, se refirió al avance tecnológico del agro: “Nos va a permitir producir más, exportar más, generar divisas y generar empleo. Pero además hace que los jóvenes se quieran quedar en sus pueblos o en sus ciudades porque pueden aplicar su conocimiento”.

Respecto a los “discursos antigrieta” que se plantearon al comienzo de la megamuestra, el jefe de Gobierno aseguró que cree “profundamente” en eso. “Durante mucho tiempo se alimentó una distancia, una grieta entre campo y ciudad que no es así”, dijo, señalando que muchos de los que producen en el agro habitan las ciudades.

Mujeres con presencia fuerte

Desde Córdoba, la vicegobernadora Myrian Prunotto arribó a la muestra con un mensaje claro de apoyo al sector. “Vengo a acompañar a cada uno de los productores y empresarios que están aquí. Siempre decimos que el sector agropecuario es el motor de Argentina y este año, con una cosecha récord, también lo creemos”, sostuvo.

Al respecto de las retenciones, uno de los temas centrales en la agenda de los productores, la Prunotto señaló: “Desde el primer día, con el gobernador Martín Llaryora pedimos retenciones cero, porque sabemos que este año van a ser aproximadamente 2.500 millones de dólares que Córdoba va a aportar directamente a las arcas nacionales. En los últimos años son casi 10.000 millones de dólares que sabemos que, si quedan en manos del sector, se reinvierten en nuevas tecnologías”.

Y remarcó: “El productor es de los pocos que no guardan plata ni debajo del colchón ni en paraísos fiscales. A lo sumo lo guarda en el silobolsa para poder reinvertir”.

Otra de las visitas destacadas fue la de la intendenta Marisa Fassi, de Cañuelas, que acompañó una recorrida realizada por otros funcionarios de la provincia, como Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora; Federico Achaval, intendente de Pilar; Gastón Granados, intendente de Ezeiza; Nicolas Mantegazza, intentende San Vicente; y Gustavo Menendez, intendente de Merlo.

“Esta muestra es maravillosa. Es la más importante de Argentina, que permite mostrar el campo, sus herramientas y su producción”, dijo y añadió: “Nosotros venimos con la Escuela Salesiana Don Bosco de Cañuelas por segundo año. Esta es una exposición que también convoca a los jóvenes que se quieren acercar al campo”.

Hacia el final, y respecto de las posturas dicotómicas entre campo y ciudad, la intendenta se mostró a favor de las posturas “antigrieta” y reflexionó: “El campo es parte de la patria, es crecimiento, es producción. Nosotros en Cañuelas, por caso, tenemos el mercado concentrador de hacienda más importante del mundo. Es una bendición y debemos apoyar al sector”.

Fuente: TRECEBITS