Cada 13 de marzo se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1904 – CRISTO REDENTOR. Se inaugura en el paso de Uspallata (Mendoza), en la línea de la frontera argentina-chilena, a 3854 metros sobre el nivel del mar, el monumento al Cristo Redentor de Los Andes para conmemorar la superación pacífica de un conflicto limítrofe. El monumento es obra del escultor argentino Mateo Alonso.

1939 – NEIL SEDAKA. Nace en el distrito de Brooklin (Nueva York, EEUU), el pianista, cantante y compositor estadounidense Neil Sedaka, quien en 2006 fue reconocido por el Libro Guinness de los Récords como autor del éxito más vendido del siglo XXI por su tema Amarillo.

1945 – ESTEBAN MELLINO. Nace en Buenos Aires el actor y humorista Esteban Mellino, quien ganó popularidad con el personaje del licenciado Diógenes Rubens Lambetain. Trabajó en los exitosos programas de televisión Clave de sol, Ta te show y Fashion vip, y en cinco películas.

1963 – FITO PÁEZ. Nace en la ciudad santafesina de Rosario el músico, cantante y compositor Rodolfo “Fito” Páez, uno de los máximos exponentes del rock argentino, quien lleva ganados ocho premios Grammy.

1969 – APOLO IX. La misión espacial Apolo IX, la tercera tripulada del programa Apolo de Estados Unidos, regresa a la Tierra después de pasar diez días en órbita terrestre para probar aspectos críticos para aterrizajes en la Luna, incluidos los motores y los sistemas de soporte de vida de mochila y los de navegación.

1993 – RAMÓN DÍAZ. El delantero Ramón Ángel Díaz juega por última vez con la camiseta de River Plate, en el partido en el que el “millonario” empató 1-1 en su visita a San Martín de Tucumán. El “Pelado” Díaz, que en ese partido fue expulsado, marcó 84 goles y fue cinco veces campeón argentino con la camiseta riverplatense. Como técnico de River, ganó la Copa Libertadores de América 1996, la Supercopa Sudamericana de 1997 y siete campeonatos nacionales.

2005 – GABRIEL BATISTUTA. A la edad de 36 años, cuando jugaba para el Al Arabi de Qatar, el delantero Gabriel Omar Batistuta anuncia su retiro del fútbol. Apodado “Batigol”, fue el máximo goleador histórico de la selección argentina con 54 tantos hasta 2016, cuando fue superado por Lionel Messi. Inició su carrera en Newell’s Old Boys, y pasó luego por River Plate, Boca Juniors y los italianos Fiorentina, Roma e Inter.



Festival «Argentina abraza a Chile». Fuente: sitio oficial de Gustavo Cerati. 2010 – ARGENTINA CHILE. Más de 100.000 personas asisten en Buenos Aires al festival solidario “Argentina abraza a Chile”, en el que participaron artistas como Ricardo Darín, Gustavo Santaolalla, Andrés Calamaro y Los Fabulosos Cadillacs y se reunieron 60 toneladas de alimentos, ropa y medicinas para las víctimas del devastador terremoto que sacudió al país vecino el 27 de febrero de 2010.

2013 – JORGE BERGOGLIO. En la Ciudad del Vaticano, el cónclave del Colegio Cardenalicio elige como papa al arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, quien adoptó el nombre de Francisco en honor al santo de Asís. Francisco es el primer papa jesuita, el primero oriundo de Latinoamérica y el primero no europeo desde el sirio Gregorio III, fallecido en 741. Sucedió a Benedicto XVI, quien había renunciado al pontificado.

