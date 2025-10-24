Cada vez hay más personas que optan por cambiar sus hábitos alimenticios para cuidar de su salud.



Sin embargo, este estilo de vida también ha sido muy criticado por otros, asegurando que se trata de una simple “moda”.

Lo que probablemente desconocen es que, el querer o no comer carne, es sólo un motivo para hacerlo, pues el incluir una dieta vegetariana a su día a día, tiene muchos más beneficios de lo que creen.

Dieta vegetariana, un abrazo al planeta

Por ejemplo, ¿a qué edad te enteraste que la producción de una cantidad igual de proteína a partir de lentejas en comparación con la carne de res requiere 20 veces menos agua y genera una fracción mínima de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)? Esto significa que al elegir proteínas vegetales, como las lentejas, no solo estás haciendo una elección saludable para tu cuerpo, sino también para el medio ambiente.

Imagina esto: para producir un kilo de carne de res se necesitan aproximadamente 15 mil litros de agua. ¡Eso es como llenar una piscina! Por otro lado, la misma cantidad de lentejas sólo requiere unos mil 250 litros. Estamos hablando de una diferencia enorme, ¿verdad?

Además del uso intensivo de agua, la ganadería también es responsable de alrededor del 14.5% de todas las emisiones de GEI a nivel mundial. Esto incluye metano y óxido nitroso, gases que son mucho más dañinos para el planeta que el dióxido de carbono. Las proteínas vegetales, por otro lado, tienen una huella de carbono significativamente menor.

Cultivar lentejas y otras legumbres no sólo reduce el consumo de agua, sino que también disminuye la cantidad de gases dañinos liberados a la atmósfera. Así que, al optar por proteínas vegetales, estás tomando una decisión saludable para tu cuerpo y también estás ayudando a preservar recursos vitales y a combatir el cambio climático. ¡Cada elección cuenta y tu plato puede hacer una gran diferencia!

Semana Vegetariana, el inicio de una nueva vida

No es fácil cambiar los hábitos alimenticios de un día a otro, e incluso, es necesario consultar a un especialista para lograrlo sin afectar nuestro cuerpo, aunque si quieres empezar a hacerlo, puedes aprovechar la Semana Vegetariana (World Vegetarian Week​).

Durante los primeros días de octubre, se invita a las personas a experimentar con recetas vegetarianas, aprender sobre el impacto ambiental de la producción de alimentos y descubrir cómo pequeñas decisiones en la alimentación pueden contribuir significativamente a la sostenibilidad global.

Y si buscas otro empujoncito para hacerlo, te contamos que todo este mes es ideal para hacerlo, pues se celebra el Mes de la Conciencia Vegetariana. ¡Es un momento perfecto para explorar nuevas opciones culinarias, disfrutar de comidas deliciosas y nutritivas, y adoptar hábitos alimentarios más responsables y conscientes!

Recetas vegetarianas deliciosas y fáciles de preparar

Lo mejor de todo es que puedes comer delicioso y saludable. Aprovechando la Semana Vegetariana y el Mes de la Conciencia Vegetariana, te traemos una receta deliciosa y fácil que no sólo te hará sentir bien, sino que también ayudará a reducir tu huella ecológica. ¡Vamos a cocinar y a salvar el planeta al mismo tiempo!

Tacos de Lentejas

Porque los tacos nunca fallan, pero esta vez con un toque vegetariano.

Ingredientes:

1 taza de lentejas cocidas

1 cucharada de aceite de oliva

1 cebolla picada

2 dientes de ajo picado

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de pimentón

Tortillas de maíz

Guacamole, cilantro y salsa al gusto

Instrucciones:

Calienta el aceite en una sartén y sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén dorados. Agrega las lentejas cocidas, el comino y la paprika. Cocina a fuego medio durante 5 minutos. Calienta las tortillas y rellénalas con la mezcla de lentejas. Añade guacamole, cilantro fresco y salsa para darle un toque extra de sabor.

¿Por qué es bueno para el planeta? Las lentejas requieren mucha menos agua que la carne de res y su producción genera una fracción de las emisiones de GEI. Además, ¡están llenas de proteínas!

Para más ideas de recetas vegetarianas da click AQUÍ

¡Haz la diferencia!

Incorporar más proteínas vegetales como lentejas, garbanzos y quinoa en tu dieta no solo es excelente para tu salud, sino que es una pequeña acción que contribuye a la lucha contra el cambio climático.

Así que, durante esta Semana Vegetariana (y por qué no, todo el año), prueba estas recetas deliciosas y ecológicas.

Y si está de “moda” ser vegetariano, ¡el planeta y tu cuerpo lo agradecerán! ¡Es hora de darle un respiro al planeta y de paso cuidar de ti mismo!

Por Nayeli Párraga. Ecoosfera