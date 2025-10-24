La Municipalidad de San Lorenzo lanzó una amplia moratoria para deudas de TGI, tasas de Cementerio y DREI



El régimen excepcional estará vigente hasta el 28 de febrero de 2026. Prevé importantes quitas sobre los intereses y facilidades de pago. Los contribuyentes interesados deben concurrir a la oficina de atención al público que actualmente funciona en el Club Red Star.

La Municipalidad de San Lorenzo puso en marcha un nuevo régimen de regularización de deudas correspondiente a la Tasa General de Inmuebles (TGI), los Derechos de Cementerio y los Derechos de Registro e Inspección (DREI), junto con sus adicionales. La iniciativa fue aprobada por el Concejo Municipal mediante la Ordenanza N.º 4278, con el objetivo de brindar facilidades a los contribuyentes y favorecer la recuperación de recursos locales.

El plan ofrece importantes quitas sobre los intereses y contempla diversas alternativas de pago:

Pago contado, con una quita de hasta el 75% de los intereses resarcitorios.

12 cuotas mensuales, con una quita del 55% y una tasa de interés del 3% mensual.

24 cuotas mensuales, con una quita del 40% y una tasa de interés del 3% mensual.

Podrán adherirse al régimen aquellos contribuyentes que mantengan deudas vencidas hasta el 30 de septiembre de 2025, con un plazo de vigencia que se extenderá hasta el 28 de febrero de 2026.

Para realizar consultas o formalizar la adhesión, los vecinos deben dirigirse a la oficina de TGI, que actualmente funciona en el Club Red Star (Riccheri y San Carlos), donde personal municipal brinda asesoramiento personalizado.

