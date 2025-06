Cuando bajan las temperaturas, pasamos más tiempo en lugares cerrados y poco ventilados (ya sea en la escuela o en el trabajo), lo que favorece el contagio de los virus causantes de la gripe y otras infecciones de las vías respiratorias.

Para evitar estas enfermedades, es importante que esta época del año no nos encuentre con las defensas bajas. Un plan alimenticio equilibrado (que no solo se centre en la vitamina C) puede resultar eficaz en este sentido.

Existen alimentos ricos en vitamina E y otros con alto contenido de zinc que, al igual que los que contienen vitamina C, fortalecen el sistema inmunitario.

Los mejores alimentos para combatir la gripe y el resfrío

Freepik

Caldo de pollo: al incluir verduras, es un alimento con propiedades para combatir la inflamación, promover la hidratación y hacer fluir la mucosidad.

Pimientos y cítricos: son altos en vitamina C, por lo cual fortalecen el sistema inmune y podrían acortar la duración del cuadro gripal.

Calabaza: contiene betacarotenos (pigmentos orgánicos que en el organismo se transforman en vitamina A) y sus nutrientes aumentan las defensas y protegen ante los virus.

Huevo: aporta minerales como el zinc o el selenio, que refuerzan el sistema inmunológico. Se recomienda consumir dos o tres por semana.

Freepik

Jengibre: suaviza la congestión, limpiando el tubo respiratorio y deshaciendo las flemas gracias a sus propiedades analgésicas, antipiréticas y antibacterianas. Se puede agregar a jugos, tés o caldos.

Yogur con probióticos: contiene bacterias beneficiosas para el organismo y el sistema digestivo. También es una fuente importante de proteínas y calcio, que nos ayuda a mantenernos saludables.

Más allá de seguir una dieta para combatir la gripe y el resfrío, también es fundamental conservar un estilo de vida saludable que implique hacer ejercicio regularmente, descansar bien y mantener una buena hidratación.

Seis alimentos para combatir la gripe y el resfrío | Vida y Salud.

Nota original: vidaysalud.com

