ARFI lanza una clínica habilitante para entrenadores de fútbol infantil en Timbúes
Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar
La Liga ARFI anunció la realización de una Clínica Habilitante para Entrenadores de Fútbol Infantil, una propuesta de formación teórico-práctica y gratuita, destinada a entrenadores, profesores y personas vinculadas al desarrollo del fútbol infantil de la región.
La capacitación estará a cargo de Carlos Vignales, Director de la Escuela de Técnicos del Fútbol Argentino (sección Santa Fe), y se desarrollará en tres jornadas que combinarán contenidos teóricos, trabajo virtual y práctica en campo.
La primera jornada se realizará el 22 de junio a las 19 horas, de manera presencial en San Martín 668, Timbúes. La segunda tendrá lugar el 29 de junio a las 19 horas en formato virtual a través de Google Meet. La tercera jornada será práctica, con fecha y lugar a confirmar.
Desde la organización destacaron que esta capacitación busca brindar herramientas actualizadas para la formación integral de niños y niñas dentro del fútbol infantil. Además, se entregarán certificados de asistencia a todos los participantes.
La actividad cuenta con el auspicio del Gobierno de Timbúes y forma parte del compromiso de ARFI con la capacitación permanente de quienes trabajan en el desarrollo deportivo de las categorías infantiles.
Inscripciones: https://forms.gle/6kcG1RtFwVY9cov49