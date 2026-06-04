¡LA ESCUELA PÚBLICA DIJO BASTA EN SAN LORENZO!

A 11 años del primer grito colectivo de #NiUnaMenos, las calles de nuestra ciudad volvieron a vibrar con fuerza. Desde AMSAFE San Lorenzo participamos de la masiva movilización, junto a la Multisectorial de Mujeres del Cordón.

Nos encontramos en el emblemático Paseo del Pino para alzar la voz junto en una jornada que incluyó:

Radio abierta para visibilizar nuestros reclamos.

Una hermosa y potente intervención colectiva de Banderines por la ESI, defendiendo el derecho a una educación con perspectiva de género.

Una marcha multitudinaria que recorrió el centro de San Lorenzo dejando en claro que la lucha sigue más viva que nunca.

La escuela pública abraza, acompaña y lucha. Porque el ajuste también es violencia y porque la falta de presupuesto nos vulnera a todxs, hoy y siempre volvemos a gritar fcon la fuerza de miles:

¡VIVAS, LIBRES, DESENDEUDADAS Y CON DERECHOS NOS QUEREMOS!

EL GOBIERNO SIGUE SIN DAR RESPUESTAS

Exigimos el urgente pago del proporcional de vacaciones para las y los docentes reemplazantes.

¡NOS ENCONTRAMOS EN EL FESTIVAL PROVINCIAL EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA!

Plaza 25 de Mayo – Santa Fe

Sábado 13 de junio

Luego de recorrer los 19 departamentos de la provincia, llevando la voz de la docencia, la defensa de la escuela pública y el reclamo por los derechos de las y los trabajadores activos y jubilados, la Carpa Blanca de AMSAFE tendrá su gran cierre en la ciudad de Santa Fe.

Desde las 14 hs. se realizará una gran jornada cultural con la participación de La Delio Valdez, Mamita Peyote, Maestros Músicos y Gulubú Rock, entre otros artistas.

Inscribite completando el formulario para viajar a Santa Fe: https://forms.gle/w9Cg38rUD2vpgjSA9

Seguimos defendiendo la escuela pública organizándonos y llenando las plazas en unidad.

OFRECIMIENTOS Y CONVOCATORIAS VIGENTES – REGIÓN 5 Y REGIÓN 6

Desde AMSAFE San Lorenzo compartimos información de interés para docentes y aspirantes sobre los ofrecimientos publicados con inscripción vigente del 1 al 5 de junio de 2026.

Escuela N.º 6392 «Carlos Javier Benielli» – San Lorenzo (Región 6)

Ruta 11 Km 287 – San Lorenzo

Cargos y espacios convocados:

Maestro de Grado de Escuela Primaria Común Diurna

Maestro de Educación Física

Maestro de Educación Musical

Maestro de Dibujo

Maestro de Tecnología

Inglés 7.º Grado

Tecnología 7.º Grado

Inscripción: del 1 al 5 de junio de 2026.

La convocatoria informa que se consideran antecedentes de idoneidad de «competencia no determinada» según Disposición 69/2014, excepto para Maestro de Educación Física, donde dicha disposición no será considerada.

Escuela N.º 1360 «Batalla de Punta Quebracho» – Puerto General San Martín (Región 6)

Presidente Néstor Kirchner 250 – Puerto General San Martín

Cargos y espacios convocados:

Maestro de Grado de Escuela Primaria Común Diurna

Maestro de Grado – Jornada Ampliada

Maestro de Educación Física

Maestro de Educación Musical

Maestro de Dibujo

Maestro de Tecnología

Inglés

Inglés 7.º Grado

Danza

Teatro

Taller (Música)

Taller (Plástica)

Taller (Tecnología)

Tecnología 7.º Grado

Inscripción: del 1 al 5 de junio de 2026.

Se consideran antecedentes de idoneidad de «competencia no determinada» según Disposición 69/2014, excepto para Maestro de Educación Física.

E.E.M.P.A. N.º 1271 «Juan José Saer» – Serodino (Región 5)

Moreno 542 – Serodino

Espacio convocado:

Inglés

Inscripción: del 1 al 5 de junio de 2026.

Taller de Educación Manual N.º 187 «Domingo Borghi» – Fray Luis Beltrán (Región 6)

Avenida San Martín y Ministra Barragán – Fray Luis Beltrán

Cargos y espacios convocados:

Maestro Tecnología – Taller – Carpintería

Maestro Tecnología – Taller – Encuadernación

Maestro Tecnología – Taller – Mimbrería

Inscripción: del 1 al 5 de junio de 2026.

Para Maestro de Tecnología Taller no se considera la Disposición 69/2014.

AMSAFE San Lorenzo recuerda a las y los docentes interesados verificar los requisitos específicos de cada convocatoria y realizar la inscripción dentro de los plazos establecidos.



FOTO: Luciano Mandón (Presidente de AMPIAVA), Adriana Monteverde Delegada Seccional AMSAFE SL

RENOVACIÓN DEL CONVENIO ENTRE AMSAFE SAN LORENZO Y AMPIAVA

AMSAFE San Lorenzo renovó el convenio de cooperación y beneficios con la Asociación Mutual del Personal de la Industria del Aceite Vegetal y Afines (AMPIAVA), reafirmando el compromiso conjunto de seguir generando herramientas y oportunidades para las y los trabajadores de nuestra región.

A través de este convenio, las y los afiliados de AMSAFE continuarán accediendo a tarifas diferenciales y beneficios especiales para la utilización de los salones de eventos y espacios recreativos de AMPIAVA.

Desde AMSAFE San Lorenzo valoramos profundamente la construcción de vínculos con instituciones de nuestra región.

Seguimos sumando beneficios para nuestras afiliadas y afiliados.

Por una educación pública con dignidad, justicia y derechos para enseñar y aprender.

ADRIANA MONTEVERDE

Delegada Seccional

AMSAFE San Lorenzo