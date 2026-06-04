​[[{«value»:»Tras lo que fueron las fuertes subas que sufrió la urea, como consecuencia del conflicto armado en Medio Oriente, los valores internacionales de este fertilizante clave para los cereales ha comenzado a ceder, lo que mejora las expectativas para una campaña de trigo que ya está en marcha en Argentina.

Puntualmente, los valores pasaron de alrededor de U$S 1.000 la tonelada a U$S 830, lo que modifica el escenario triguero.

Según un reciente informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, la baja en el área sembrada con este cultivo, que se estimaba en un 17% hace algunas semanas, ahora se proyecta en un 12% en la zona núcleo.

En números reales, eran 300.000 hectáreas las que se iban a perder, mientras que la cifra se achicó a 220.000.

En total, de este modo, se implantarían 1,6 millones de hectáreas, que constituiría la cuarta superficie más grande de los últimos 17 años en la región más productiva del país.

EL TRIGO RECUPERA TECNOLOGÍA

El otro punto favorable es que con un menor costo de fertilizantes, la merma que se proyectaba en la nutrición no sería tan grave.

Para tener en cuenta como referencia, el año pasado se aplicaron entre 200 y 250 kilogamos de urea por hectárea a la siembra y agregaron unos 50 kilos más ante las buenas condiciones.

Ahora, las dosis empiezan a saltar de los 130 a 150, lo que se dice “el piso tecnológico”, a los 170 o 180 kg/ha. Y no se descarta una posible corrección más adelante si la urea sigue el descenso.

Como ejemplo, la BCR cita que en el centro-sur santafesino, entre Fuentes y Villa Amelia, admiten “ahora hay más entusiasmo por mejorar las dosis de nitrógeno”.

El otro punto a favor es la rebaja de retenciones, una señal que fue bien recibida, pero no alcanza para cambiar decisiones productivas.

“Su impacto es limitado frente al fuerte incremento de costos registrado en los últimos meses con subas cercanas al 60% en fertilizantes y combustible y una inflación anual del 25 al 30%”, destacan técnicos.

EL TRIGO SIGUE “ACELERADO”

Bajo este panorama, la siembra triguera avanza y lo hace a muy buen ritmo. En el caso de la zona núcleo, ya se cubrió el 15% del área proyectada, cuando para esta misma fecha al año pasado, las labores aún no habían comenzado debido a los excesos hídricos.

En cambio, ahora el principal condicionante es la pérdida de humedad superficial, que impulsa a adelantar la implantación para aprovechar el agua disponible en los primeros centímetros del suelo.

Esto se confirma en el resto del país, según el Panorama Agrícola Semanal (PAS) de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, conocido este jueves.

“La siembra de trigo 2026/27 continúa acelerada sobre prácticamente todo el centro y norte del área agrícola, alcanzando un progreso intersemanal de 18,2 puntos porcentuales y cubriendo a la fecha el 32,4 % del área proyectada en 6,5 millones de hectáreas”, destaca el reporte de la entidad porteña.

Al igual que su par rosarina, remarca que la buena oferta hídrica permite que las labores se lleven a cabo a un ritmo acelerado, superando el máximo de la curva, y ubicándose 12,4 puntos porcentuales por encima del promedio del último quinquenio y 8,8 puntos arriba del ciclo previo.

En marcha: la siembra de trigo puso primera y avanza de manera acelerada

EL TRIGO TAMBIÉN MEJORA EN LA GENÉTICA

En tanto, el otro punto de mejora que está teniendo el trigo es la genética. “Las muy buenas condiciones ambientales registradas en gran parte de las regiones trigueras permitieron alcanzar rindes destacados y una producción récord a nivel nacional. Este escenario generó nuevamente entusiasmo en productores y asesores, reafirmando el rol estratégico del trigo dentro de las rotaciones agrícolas argentinas”, subraya Sebastián Ríos, Gerente Comercial de DONMARIO.

En ese contexto, la marca logró sostener su liderazgo en el mercado de trigo, impulsada principalmente por el desempeño de Catalpa, que por tercer año consecutivo se consolidó como la variedad más sembrada y comercializada del país.

Sintonía fina y eficiencia: el camino del trigo para maximizar rindes en una campaña desafiante

En este marco, si bien el inicio de la campaña 2026 estuvo marcado por una fuerte incertidumbre económica, desde la firma semillera líder confirman que en las últimas semanas comenzaron a aparecer señales que mejoraron notablemente las expectativas para el cereal.

“La caída del precio internacional del trigo, sumada al incremento en costos claves como fertilizantes y combustibles, llegó a generar márgenes negativos para muchas zonas productivas. Esto hacía prever inicialmente una caída importante en el área sembrada. Sin embargo, durante las últimas semanas comenzaron a aparecer señales mucho más positivas para el cultivo”, explica Ríos.

Entre los principales factores que impulsan el optimismo aparece la recuperación de los precios internacionales.

El trigo, que había iniciado la campaña en torno a los U$S 185 por tonelada, actualmente cotiza cerca de los U$S 215, mientras que las posiciones diciembre 2026 se ubican alrededor de los U$S 230 por tonelada.

A esto se suma un escenario internacional más favorable para Argentina. Las recientes proyecciones del USDA muestran una caída en la producción de trigo en Estados Unidos, mientras que Australia también podría registrar una merma significativa en su cosecha respecto de campañas anteriores.

Esta situación comenzó a generar una mejora en las cotizaciones internacionales y devolvió competitividad al cereal argentino.

En paralelo, las recientes medidas vinculadas a los derechos de exportación también aportaron señales positivas para el productor. La reducción de retenciones del trigo del 7,5% al 5,5% mejora los números del negocio y, según distintas entidades del sector, podría compensar gran parte del incremento que registraron insumos estratégicos como el gasoil y la urea en las últimas semanas.

“De concretarse un escenario de mayor alivio impositivo y mejores precios internacionales, el trigo volvería a posicionarse como un cultivo con márgenes muy competitivos”, sostiene el directivo.

En línea con lo expresado por la Bolsa rosarina, desde DONMARIO subrayan que el mercado pasó de proyectar una fuerte caída del área sembrada a estimar que la superficie podría mantenerse en niveles similares a los de la campaña pasada.

DONMARIO PROFUNDIZA SU ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN

De esta manera, en paralelo al escenario comercial más favorable, DONMARIO continúa apostando fuerte a la innovación genética y a la renovación permanente de su portafolio de trigo.

Durante la campaña pasada, la marca lanzó tres nuevas variedades comerciales dentro del sistema Sembrá Evolución: DMCasuarina, de ciclo intermedio; DMTipa, de ciclo corto; y DM Araucaria, de ciclo largo.

“Estas variedades, una en cada grupo de ciclo, permitieron superar las 500.000 bolsas de semilla fiscalizada comercializadas, un número muy importante para el cultivo y para el crecimiento del sistema”, repasa Ríos.

Genética, rotación y sanidad: el trigo también se hace fuerte de la mano del recambio varietal

De cara a la campaña 2026/27, DONMARIO ya trabaja en la incorporación de tres nuevos materiales: DM Acacia, DM Eucalipto y DM Radal, posicionados estratégicamente en distintos grupos de ciclo.

Su objetivo es continuar acercando al productor materiales con mayor potencial de rendimiento, mejor perfil sanitario y mayor estabilidad productiva, buscando maximizar productividad y reducir riesgos en cada ambiente.

SEMILLA FISCALIZADA: UNA INVERSIÓN ESTRATÉGICA

Además, desde DONMARIO también remarcaron la importancia de revalorizar el uso de semilla fiscalizada en un contexto donde cada decisión productiva impacta directamente sobre la rentabilidad del negocio.

“Muchas veces, cuando se habla de semilla fiscalizada, la comparación se reduce únicamente al precio de la bolsa versus el costo de hacer uso propio. Y la realidad es que esa mirada queda incompleta”, indica Ríos.

En ese sentido, explicó que detrás de una bolsa de semilla fiscalizada existe una propuesta integral de valor que incluye acceso a genética de última generación, calidad de semilla, tratamiento profesional, trazabilidad, financiación, soporte técnico y una importante reducción de riesgos productivos.

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“La verdadera comparación debería contemplar todo el valor que existe detrás de una bolsa de semilla fiscalizada. Cuando el productor logra poner en valor todos estos atributos, el diferencial económico entre hacer uso propio y sembrar semilla fiscalizada se reduce significativamente”, agrega.

Y concluye: “En campañas desafiantes como las actuales, donde cada decisión impacta directamente sobre la rentabilidad, elegir genética de vanguardia y semilla de calidad deja de ser solamente un costo para transformarse en una decisión estratégica”.»}]]Agricultura – Infocampo