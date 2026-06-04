Entre las historias que reflejan el dinamismo y la renovación generacional de la ganadería argentina, la 32° edición de Agroactiva que se está llevando adelante en Armstrong dejó una muy interesante.

Se trata de Gonzalo Salomón, un joven productor de Cañada de Gómez que logró consagrarse con el Gran Campeón Hembra Angus Colorada de la muestra, uno de los premios más importantes otorgados en la exposición ganadera.

Pero su caso resulta singular dentro del universo de los cabañeros porque, mientras muchos criadores representan establecimientos con décadas de trayectoria familiar y varias generaciones dedicadas a la selección genética, él inició su proyecto hace apenas unos años y todavía combina su actividad ganadera con la peluquería que comparte con su padre.

UNA VIDA ENTRE TIJERAS Y REPRODUCTORES ANGUS

La reproductora ganadora fue seleccionada por el jurado como la mejor de su categoría y representó un reconocimiento de enorme valor para un emprendimiento que comenzó prácticamente desde cero.

La obtención del máximo galardón en la pista Angus de AgroActiva significó la confirmación de un trabajo intenso de selección genética, manejo productivo y capacitación permanente.

“Estamos muy contentos. Sacamos la Gran Campeón Hembra de AgroActiva 2026”, expresó emocionado el productor durante la exposición que se desarrolla hasta este sábado en Armstrong y que reúne a miles de visitantes de todo el país.

En este punto, vale insistir que la historia de Salomón está lejos de los caminos tradicionales de la ganadería argentina. Por el lado materno proviene de una familia vinculada históricamente a la agricultura. Por el lado paterno, la tradición familiar transcurre detrás de un sillón de peluquería.

“Mi viejo tiene peluquería desde hace más de cuarenta años. Yo me volví del campo en 2014 para trabajar con él y desde entonces estoy acompañándolo”, relató.

Actualmente dedica los fines de semana a colaborar en el negocio familiar, mientras que el resto de sus días los concentra en el desarrollo de la cabaña.

“Hoy trabajo solamente dos días por semana en la peluquería para darle una mano a mi padre y seguir acompañándolo porque para él es importante”, explicó.

UN JOVEN CON PASIÓN POR LA GANADERÍA

Según Salomón, la pasión por la ganadería comenzó a tomar forma durante la pandemia. A partir de allí empezó a interiorizarse en sistemas de pastoreo intensivo y manejo eficiente de superficies reducidas.

“Me atrapó el tema del pastoreo. Empecé a capacitarme, a mirar experiencias y sentí que era un desafío muy interesante arrancar con animales en un campo chico”, recordó.

La cabaña comenzó en un predio de apenas 25 hectáreas donde implementó un sistema de pastoreo rotativo intensivo mediante parcelas de reducido tamaño.

“Arranqué haciendo parcelas todos los días, rotando los animales en pasturas naturales y alfalfa. Me fui capacitando durante los primeros años y en 2022 compré mis primeras 10 vaquillonas Angus Puro Controlado”, explicó.

Ese fue el punto de partida de un crecimiento acelerado. A partir de la adquisición de aquellas primeras reproductoras comenzó a desarrollar un rodeo propio incorporando genética Angus Puro Controlado y Puro de Pedigree.

Los resultados no tardaron en llegar. En 2024 participó por primera vez en Agroactiva y obtuvo el campeonato de ternera con una hembra nacida de aquella genética inicial. Dos años después alcanzó la máxima distinción de la exposición.

“Desde que arranqué me moví muy rápido, pero siempre con objetivos claros y trabajando todos los días”, señaló.

GANADERO EN ZONA AGRÍCOLA

Otro aspecto destacado del proyecto de Salomón es su ubicación: Cañada de Gómez se encuentra en una región donde predomina ampliamente la agricultura y donde la actividad ganadera no tiene el peso histórico que posee en otras zonas productivas. Sin embargo, Salomón logró encontrar oportunidades en ese contexto.

“Es una zona muy agrícola, pero gracias a Dios fui generando contactos y amistades entre productores ganaderos de la región”, explicó.

Su rodeo está orientado principalmente a la genética Angus colorada, una variedad que busca seguir fortaleciendo mediante la incorporación de nuevas líneas sanguíneas.

“Tenemos todas las madres coloradas y estamos trabajando para abrir sangre desde el negro hacia el colorado y ampliar la base genética”, detalló.

En este contexto, un dato relevante que resaltó Salomón es que, desde su ingreso a la actividad, el joven cabañero encontró acompañamiento dentro de la Asociación Argentina de Angus y entre otros criadores de distintas provincias.

“Recibí mucho apoyo. Fui aprendiendo gracias a la asociación, a productores de Entre Ríos, de Buenos Aires y a los contactos que fui haciendo en exposiciones y jornadas técnicas”, aseveró.

En este punto, para Salomón, buena parte de su crecimiento estuvo vinculada a esa decisión de participar activamente en los eventos del sector.

“Las amistades y los contactos se hacen yendo a las exposiciones y a las charlas. Quedándome en Cañada de Gómez no hubiese llegado nada de todo lo que fue llegando”, afirmó.

UN MODELO PARA ZONAS PERIURBANAS

Como aspecto interesante adicional, la expansión de la cabaña también permitió encontrar una solución productiva para un predio ubicado en una zona semiperiurbana donde existen restricciones para determinadas aplicaciones agrícolas.

Tras sus primeros años en un campo prestado, Salomón trasladó la actividad a un establecimiento más cercano a la ciudad, donde las pasturas destinadas a la alimentación de los animales funcionan además como una barrera verde.

“Nos propusieron llevar la cabaña a un campo donde hay limitaciones para ciertos cultivos por cuestiones de pulverización. Las pasturas generan cortinas verdes que son importantes para la ciudad y para el municipio”, explicó.

De esa manera, la actividad ganadera se transformó en una alternativa productiva sustentable para tierras cercanas al área urbana.

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