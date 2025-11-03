Se viene Jugarte 2025: más de 30 disciplinas en dos días de deporte y cultura



El encuentro se desarrollará este 5 y 6 de noviembre en el Polideportivo Municipal, de 8 a 14 h, con la participación de alumnos de escuelas primarias y secundarias. Las actividades serán abiertas a la participación de toda la comunidad e incluirán propuestas recreativas, deportes de conjunto, individuales, urbanos y juegos adaptados.

Tras el éxito de su primera edición el año pasado, San Lorenzo volverá a ser sede del encuentro deportivo “JugArte”, esta vez con más de 30 disciplinas concentradas en el Polideportivo Municipal. El evento se llevará adelante los días 5 y 6 de noviembre, de 8 a 14 h, y reunirá a alumnos de instituciones educativas en dos jornadas de deporte y convivencia.

En espacios especialmente acondicionados para la ocasión, habrá fútbol, futsal, hockey, básquet, tenis, pádel, vóley, beach vóley, buceo, atletismo, patín artístico, gimnasia deportiva, tenis de mesa, canotaje, padel surf, bmx, skate, artes marciales, tiro con arco, ajedrez, palestra, zumba, natación, Cultura inquieta, freestyle rap, freestyle baile urbano, plaza blanda, automovilismo y ciclismo, además de juegos adaptados. Todas las disciplinas serán abiertas a la participación de la comunidad y contarán con cobertura médica, puestos de hidratación y asistencia operativa.

“Este año redoblamos la apuesta, porque en 2024 llevamos adelante 15 disciplinas y este año serán 30, en un Polideportivo que hace algunos años sólo tenía una pileta de natación y hoy cuenta con instalaciones de primer nivel. La idea central es que los chicos se acerquen a deportes que quizás los acompañen toda su vida y puedan despegarse de las pantallas”, expresó el subsecretario de Deportes, Roque Caballero.

“El deporte es un factor de inclusión social, integración comunitaria y construcción de ciudadanía. Por eso, como Estado local, debemos garantizar oportunidades de acceso, diversidad y participación”, remarcó el intendente Leonardo Raimundo.

Organizan Jugarte la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de San Lorenzo, con acompañamiento del Ministerio de Educación de la provincia y del Centro de Educación Física Nº 14.

