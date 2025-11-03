La Municipalidad de San Lorenzo realizará una jornada de vacunación contra la Fiebre Hemorrágica Argentina



La aplicación será este martes 4 de noviembre, de 8 a 16 h, en el CIC Virgen de Itatí (Belgrano 1801). Está destinada a hombres y mujeres de 15 a 65 años que vivan o trabajen en zonas rurales, agrícolas o industriales.

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Lorenzo llevará adelante una campaña de vacunación contra la Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA) con el objetivo de prevenir la enfermedad en poblaciones expuestas. La jornada se desarrollará el martes 4 de noviembre, de 8 a 16 h, en el CIC Virgen de Itatí, ubicado en Belgrano 1801. La vacuna está indicada para hombres y mujeres de entre 15 y 65 años de edad.

La convocatoria está destinada principalmente a personas que residen o cumplen tareas en zonas rurales, agrícolas o industriales, donde la presencia de roedores incrementa el riesgo de contagio. Para realizar consultas o ampliar información, se encuentra disponible la línea telefónica 3476242593.

La Fiebre Hemorrágica Argentina es una enfermedad viral aguda grave, endémica en regiones productivas del país, transmitida principalmente por contacto con secreciones de roedores silvestres infectados. Puede generar cuadros severos con síntomas como fiebre, decaimiento, hemorragias y alteraciones neurológicas, por lo que la vacunación es la medida preventiva más eficaz para reducir su incidencia y complicaciones.

