Se viene el 5º Festival Teatro de Verano Sanlorencino, con obras de primer nivel y para todos los gustos



Cinco espectáculos seleccionados entre 148 propuestas de todo el país integrarán la edición 2026, que se desarrollará entre el 6 y el 8 de marzo en las dos salas del Centro Cultural. Las entradas serán gratuitas, pero hay que reservarlas al número 3476 306038. El ciclo es organizado por Segundo Plan Producciones con el apoyo de la Municipalidad.

El Festival Teatro de Verano Sanlorencino, organizado por Segundo Plan Producciones junto a la Municipalidad, vuelve con obras de calidad y bien diversas. La 5ª edición del ciclo se llevará a cabo del 6 al 8 de marzo próximos en el Teatro Aldo Braga y la Sala Bernardo Perrone del Centro Cultural.

Este año el festival recibió 148 proyectos -casi tres veces más que los 50 de la edición anterior- y, tras un proceso de selección, quedaron programadas cinco obras que combinan humor, memoria, teatro físico y propuestas para toda la familia.

La apertura será el viernes 6 a las 20.30 h en el Teatro Aldo Braga, con El Bululú, Antología Endiablada, a cargo del reconocido actor Osqui Guzmán. Se trata de un unipersonal que parte de la idea de que el teatro es una “máquina de coser memoria”, en el que un solo cuerpo despliega múltiples personajes y universos en escena.

El sábado 7 a las 17 h, también en el Aldo Braga, el elenco La Gorda Azul (Santa Fe) presentará Agua Fantasma, la Invasión: en el medio del campo una pareja recibe un televisor nuevo mientras, sin saberlo, se desata una invasión extraterrestre.

Esa misma noche, a las 20.30 h, el Grupo Arlequino (Carlos Casares, Buenos Aires) pondrá en escena La Maldición de Ira Vamp, una comedia con tintes de misterio, maldiciones y situaciones disparatadas que alteran la vida del señor Edgar y su nueva esposa.

El domingo 8 a las 17 h, en la Sala Bernardo Perrone, será el turno de Triple Orquestina Ilustrada, de El Casi Cirk (Rosario), un espectáculo musical y teatral con humor, canciones y malabares pensado para las infancias.

El cierre llegará ese mismo día a las 20.30 h en el Teatro Aldo Braga con Flota Rapsodia Santafesina, de la compañía Hasta las Manos, una obra que aborda con poesía, humor y memoria colectiva la trágica inundación de la ciudad de Santa Fe ocurrida en abril de 2003.

Todas las funciones son con entrada gratuita y requieren reserva previa vía WhatsApp al 3476 306038.

El Festival Teatro de Verano Sanlorencino vuelve a presentarse así como un espacio clave para el encuentro entre el público y el teatro independiente, con propuestas para todos los gustos.

