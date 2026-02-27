​[[{«value»:»

Como un atleta que en cada competencia bate su propio récord: así se está comportando el girasol en Argentina, con un presente reluciente, en el que brilla en todos los frentes.

Además de un pronóstico de cosecha récord y un nivel de exportaciones histórico, también está en su máximo nivel la molienda de la oleaginosa.

Así lo muestra un reporte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGYP), que informa que durante enero la molienda de girasol totalizó 322.745 toneladas, constituyéndose en el mayor registro histórico para ese mes desde enero de 2013.

“En términos interanuales, el crecimiento fue del orden del 78%, tras registrarse 181.272 toneladas en enero de 2025”, remarca el documento.

OTRO RÉCORD DEL GIRASOL

La SAGYP también subraya que “el sector acumula nueve meses consecutivos con niveles récord de molienda, consolidando un ciclo sostenido de expansión industrial y fortalecimiento de la capacidad de procesamiento”.

En este sentido, el volumen procesado el primer mes de este año implicó también un incremento del 28,6% respecto de diciembre de 2025, cuando la molienda había alcanzado 250.874 toneladas, lo que representa una suba mensual de 71.871 toneladas y “evidencia una marcada aceleración de la actividad industrial al inicio del año”.

Para la Secretaría, “el resultado de enero de 2026 refleja el dinamismo del complejo y su contribución creciente a la generación de valor agregado, empleo y divisas para el entramado productivo nacional”.

Agricultura – Infocampo