Otra de las notas sobre conversaciones o explicaciones dadas por el Maestro Silo, fundador del Movimiento Humanista Internacional, de la corriente de espiritualidad libre “El Mensaje de Silo”, y creador de esa imagen fuerza que moviliza a millones hacia la La Nación Humana Universal

SE NECESITAN HERRAMIENTAS INTERNAS PARA NO DEJARSE SEDUCIR POR LA ESTAFA PERCEPTUAL DEL SISTEMA

SILO 1986

Necesitamos dotar a los nuestros de herramientas suficientes, de herramientas internas suficientes como para no creer en esas propuestas de quinta que hace el SISTEMA! Propuestas de muy mala calidad pero, bueno, la gente no tiene otras referencias y ¡qué va a hacer!, creen en ella, en esa hipnosis del sistema por demás burda. Necesitamos dotar a nuestra gente de esas herramientas.

Acuérdense qué está pasando ahora. La comunicación directa ha desaparecido. La comunicación es intermediada. Ni hablar de los grandes conjuntos humanos, donde un mequetrefe a través de una pantallita en un segundo llega a cinco millones de personas, por ejemplo, o diez, ¿les gusta doscientos?, doscientos. Podríamos llegar a dos mil. Y sí, claro, ya somos cinco mil millones de habitantes. ¿Y se puede? Y claro, sí, un mequetrefe empolvado puede salir…, es una de las condiciones, se dice que dios es ubicuo, que está en todo lugar y al mismo tiempo. Así que ahora nos encontramos a un mequetrefe puesto acá, pero que se lo ve en todos lados (risas). ¡Esto es fantástico! ¡Es como dios! (risas). Hemos reemplazado a dios por un mequetrefe (risas), ¡y empolvado! Es de lo último (risas). Así que aparece un mequetrefe diciendo LO QUE HAY QUE HACER, lo que no hay que hacer, lo que está bien, lo que está mal, claro, claro, y aparece el otro que diserta y explica las cosas y el otro que no está…

Bueno, así que necesitamos dotar a los nuestros de RECURSOS PSICOLÓGICOS como para caer en cuenta de toda esa estafa perceptual, de toda esa cosa que se propone, y se propone de modo compartimentado y donde el sistema de crítica y de autocrítica, está de moda ahora la autocrítica, el sistema de crítica y de AUTOCRÍTICA PSICOLÓGICO, ese sistema que se trata de barrer, ese sistema de crítica y autocrítica que es LA CONDICIÓN DE UN NIVEL MÁS DESPIERTO DE CONCIENCIA, necesitamos nosotros que esté activo. Ustedes saben que una de las condiciones de la HIPNOSIS es eliminar toda referencia del sujeto con el medio perceptual inmediato, que DESAPAREZCA TODA CRÍTICA y que DESAPAREZCA TODA AUTOCRÍTICA DE LO QUE ÉL ESTÁ HACIENDO.

Recuerden la experiencia de Jannet y de todos aquéllos, hablando de la histeria, por ejemplo, que ellos lo definían como un estrechamiento del campo de la conciencia sobre un objeto.

Ese ESTRECHAMIENTO, que no es exactamente el de la atención, porque el de la atención tiene elasticidad y tiene reversibilidad. En el caso de la histeria, ese estrechamiento del campo de la conciencia permite hacer al hipnotizador, permite que le haga aparecer al hipnotizado, un elefante y el hipnotizado cree que es un elefante. Mientras que UNA PERSONA NO HIPNOTIZADA DICE: eso no es un elefante. Y aunque vea el elefante, no sé por dónde ha entrado, porque esa puerta es chica, acá no veo una grúa.

A ver si me explico. La reversibilidad, la crítica y la autocrítica de la conciencia permite hacer comparaciones, tiene suficiente elasticidad como para DESCARTAR COSAS QUE ESTÁN DENTRO DEL ÁMBITO DE LO POSIBLE.

En la hipnosis sucede lo contrario. Se estrecha el campo de la conciencia y se lo fija sobre determinados objetos. No tiene reversibilidad, no tiene elasticidad, no tiene desplazamiento, no tiene comparación.

Así que esta falta de comparación, esta compartimentación que se está haciendo en el mundo de hoy de cada conciencia, esta DESINFORMACIÓN respecto de temas importantes que permitirían cotejar, comparar, abrir la conciencia y flexibilizarla, este estrechamiento, este especialismo en la información o desinformación, esta forma de vida parcelada, y todo aquéllo, eso se parece mucho a la hipnosis.

Gracias SILO !