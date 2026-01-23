Se instalará en San Lorenzo el Fan Fest itinerante de los Juegos Suramericanos 2026



Será este sábado 24 de enero de 11 a 19 h en el Polideportivo Municipal, con entrada libre y gratuita. Habrá actividades para toda la familia, como metegol, tenis de mesa, mini golf y diferentes simuladores virtuales de remo, ciclismo, fútbol, carrera de autos, penales, arco y flecha. Además estará presente Capi, la mascota de los Juegos que se desarrollarán en Rosario, Santa Fe y Rafaela del 12 al 26 de septiembre.

Este sábado 24 de enero, de 11 a 19 h, se instalará en el Polideportivo Municipal de San Lorenzo (Luis Borghi y Saavedra) el Fan Fest itinerante de los Juegos Suramericanos, que tendrán lugar del 12 al 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela.

La propuesta, libre y gratuita, abarca actividades para toda la familia, como metegol, tenis de mesa, mini golf y diferentes simuladores virtuales de remo, ciclismo, fútbol, carrera de autos, penales, arco y flecha. Además estará presente Capi, la mascota de los Juegos, que ya visitó la ciudad en la apertura del encuentro Jugarte, que se desarrolló los días 5 y 6 de noviembre pasados, también en el Poli.

Los Juegos Suramericanos 2026 se realizarán del 12 al 26 de septiembre y participarán más de 4.000 atletas de Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curaçao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, en 57 disciplinas. Se esperan más de 2 millones de espectadores en las tres ciudades, y otros 2 millones de espectadores a través de las transmisiones de TV y streaming.

El Gobierno Provincial invertirá 90 millones de dólares en infraestructura, en el Multiespacio Arena del Predio Ferial, el Microestadio del Parque Independencia, el Centro Acuático Provincial y la Cubierta Paseo XXI, en Rosario; el Estadio Multipropósito del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) y la Pista de Atletismo del CARD, en Santa Fe; el Centro de Tiro Deportivo en Recreo; y el Estadio Multipropósito Distrito Joven, el Velódromo Cubierto y el Área Deportiva Parque Regional, en Rafaela. Además, en las tres ciudades se construyen las Villas Deportivas, con una capacidad de más de 3.500 camas.