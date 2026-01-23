Se instalará en San Lorenzo el Fan Fest itinerante de los Juegos Suramericanos 2026
Se instalará en San Lorenzo el Fan Fest itinerante de los Juegos Suramericanos 2026
Será este sábado 24 de enero de 11 a 19 h en el Polideportivo Municipal, con entrada libre y gratuita. Habrá actividades para toda la familia, como metegol, tenis de mesa, mini golf y diferentes simuladores virtuales de remo, ciclismo, fútbol, carrera de autos, penales, arco y flecha. Además estará presente Capi, la mascota de los Juegos que se desarrollarán en Rosario, Santa Fe y Rafaela del 12 al 26 de septiembre.
Este sábado 24 de enero, de 11 a 19 h, se instalará en el Polideportivo Municipal de San Lorenzo (Luis Borghi y Saavedra) el Fan Fest itinerante de los Juegos Suramericanos, que tendrán lugar del 12 al 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela.
La propuesta, libre y gratuita, abarca actividades para toda la familia, como metegol, tenis de mesa, mini golf y diferentes simuladores virtuales de remo, ciclismo, fútbol, carrera de autos, penales, arco y flecha. Además estará presente Capi, la mascota de los Juegos, que ya visitó la ciudad en la apertura del encuentro Jugarte, que se desarrolló los días 5 y 6 de noviembre pasados, también en el Poli.
Los Juegos Suramericanos 2026 se realizarán del 12 al 26 de septiembre y participarán más de 4.000 atletas de Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curaçao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, en 57 disciplinas. Se esperan más de 2 millones de espectadores en las tres ciudades, y otros 2 millones de espectadores a través de las transmisiones de TV y streaming.
El Gobierno Provincial invertirá 90 millones de dólares en infraestructura, en el Multiespacio Arena del Predio Ferial, el Microestadio del Parque Independencia, el Centro Acuático Provincial y la Cubierta Paseo XXI, en Rosario; el Estadio Multipropósito del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) y la Pista de Atletismo del CARD, en Santa Fe; el Centro de Tiro Deportivo en Recreo; y el Estadio Multipropósito Distrito Joven, el Velódromo Cubierto y el Área Deportiva Parque Regional, en Rafaela. Además, en las tres ciudades se construyen las Villas Deportivas, con una capacidad de más de 3.500 camas.