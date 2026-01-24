Cada 24 de enero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1941 NACE NEIL DIAMOND En Nueva York, Estados Unidos. Músico, compositor y cantante con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo.

1947 NACE VÍCTOR HEREDIA Cantautor y figura clave de la música latinoamericana. Ganó un Premio Grammy a la excelencia musical en el 2017.

1948 NACE OSCAR MORO En Santa Fe, Argentina. Uno de los mejores bateristas del rock nacional que tocó en Los Gatos, Color Humano, Pastoral, La Máquina de hacer Pájaros y Serú Girán.

1949 NACE JOHN BELUSHI en Illinois, Estados Unidos. Actor y músico conocido popularmente por sus actuaciones con el dúo musical The Blues Brothers.

1965 FALLECE WINSTON CHURCHILL en Londres, Inglaterra. Fue Primer Ministro durante dos períodos y logró un gran reconocimiento por su liderazgo durante la Segunda Guerra Mundial.

1967 FALLECE OLIVERIO GIRONDO En Buenos Aires, Argentina. Escritor y poeta autor de “Calcomanías”, “Veinte poemas para ser leídos en el tranvía” y “Espantapájaros”.

1970 YOKO ONO Y JOHN LENNON La pareja viaja a Allborg, Dinamarca, y decide rasurarse las cabezas para conmemorar el comienzo del Año Uno de la Paz.

1990 THE BLACK CROWES El grupo lanza en Estados Unidos su álbum debut “Shake Your Money Maker”, el disco más exitoso del grupo. Tiene temas como “She Talks to Angels” y “Hard to Handle”.

2001 SAN LORENZO DE ALMAGRO Gana la Copa Mercosur, su primer título internacional de fútbol al vencer por penales (4-3) al Flamengo de Brasil en el estadio Nuevo Gasómetro en Buenos Aires.

2020 FALLECE JUAN J. PIZZUTI El director técnico de fútbol más ganador de la historia de Racing Club de Avellaneda, el 1° club argentino campeón del mundo.

2022 DÍA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN Esta fecha es establecida por la ONU con el objetivo de concientizar a la población de su importancia para lograr una sociedad más justa e igualitaria.

TELAM