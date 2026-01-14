Un llamado telefónico hizo caer en una trampa a una mujer de avanzada edad, residente en barrio Martin, cerca del Parque Urquiza. Resultó una estafa telefónica desarrollada este lunes por la tarde, a partir del llamado de una mujer joven que se hizo pasar por la hija de la víctima. Y así logró que un supuesto cerrajero ingresara a su vivienda y abriera la caja de seguridad, de donde sustrajo dinero y alhajas.

El hecho ocurrió alrededor de las 15.40 en una casa ubicada en la zona de avenida de la Libertad y Mendoza, en inmediaciones del Parque Urquiza. Según relató la víctima, recibió previamente un llamado telefónico en el que una mujer, simulando ser su hija, le indicó que enviaría a un cerrajero a su domicilio.

Minutos después, el hombre se presentó en la vivienda y, bajo ese engaño, abrió la caja fuerte sin que la mujer se percatase. Luego de que el presunto cerrajero se retiró, la dueña de casa advirtió la caja fuerte abierta y la falta de unos 20 mil dólares y diversas alhajas que había en ella.

La damnificada radicó la denuncia en sede policial, desde donde se investiga a partir del rastreo de videocámaras en la zona, en procura de identificar al ladrón.

El episodio se enmarca en la modalidad conocida como “cuento del tío”, que suele utilizar llamados telefónicos para inducir a las víctimas a permitir el acceso a sus bienes. El hecho es investigado para identificar a los responsables. ​ ROSARIOPLUS