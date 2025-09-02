Se celebrará en barrio Capitán Bermúdez una feria de emprendedores con shows musicales y clases de baile



El encuentro tendrá lugar este sábado 6 de septiembre, desde las 15 h, en el espacio de Fray M. Peña y Oroño. La iniciativa se replicará en otros barrios, con la idea de potenciar los proyectos de los emprendedores locales.

Este sábado 6 de septiembre, de 15 a 19 h, en el espacio de Fray M. Peña y Oroño se llevará a cabo una gran feria barrial de emprendedores en el barrio Capitán Bermúdez. La propuesta se combinará con shows musicales y clases de baile.

Durante la jornada, además de recorrer los stands con una variada oferta de productos locales, el público podrá disfrutar de diferentes espectáculos artísticos. La apertura estará a cargo de la Academia Ritmo y Pasión, seguida por la presentación del Estudio de Arte Argentino. Luego, se dictará una clase abierta de cumbia que invitará a todos a sumarse al baile y, para el cierre, la profesora Vanina Peralta brindará una clase de zumba a pura energía.

La iniciativa, que se replicará en distintos barrios, busca potenciar y brindar oportunidades a los emprendedores de la ciudad, acercando sus productos y propuestas al público en un espacio de encuentro comunitario.

Las ferias de emprendedores se consolidan así como espacios de impulso a la economía social y de fomento al consumo local que se siguen abriendo en los barrios con propuestas culturales y recreativas para toda la familia.

Organizan las áreas de Producción y Juventudes de la Municipalidad de San Lorenzo.

