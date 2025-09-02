San Lorenzo se suma a la campaña “Hacete ver” para la conducción segura de ciclistas y motociclistas



La actividad, a cargo de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, tendrá lugar el sábado próximo desde las 16 h en el Campo de la Gloria. La propuesta busca fomentar el cuidado, la prevención y el cumplimiento de las obligaciones de ciclistas y motociclistas.

Este sábado 6 de septiembre, de 16 a 18 h, la Municipalidad de San Lorenzo junto con la Agencia Provincial de Seguridad Vial desarrollarán en el Campo de la Gloria una jornada de concientización sobre conducción segura. La propuesta, enmarcada en la campaña provincial “Hacete ver”, busca fomentar el cuidado, la prevención y el cumplimiento de las obligaciones de ciclistas y motociclistas.

Especialistas en la materia abordarán la importancia de la visibilidad en la vía pública y en las medidas de seguridad que deben adoptar quienes circulan en bicicleta y motocicleta. La actividad contará con sorteos de cascos y la entrega de stickers flúor, elementos fundamentales para reforzar la seguridad vial y prevenir accidentes.

De este modo, se busca sensibilizar a la comunidad sobre la necesidad de adoptar conductas responsables en la vía pública, con el fin de proteger la vida propia y la de los demás.

El intendente Raimundo junto al secretario de la APSV, Carlos Torres, funcionarios y ciclistas.

