more[[{«value»:»

Parálisis total, atrasos salariales y una cadena de pagos quebrada: la situación alcanzó un punto crítico con la paralización total de las tres plantas en Clason, Lehmann y Suardi. Hay 700 puestos laborales en riesgo.

Los trabajadores de Lácteos Verónica denuncian atrasos persistentes y pagos parciales, luego de que se cayera definitivamente a comienzos de enero el acuerdo que preveía depósitos semanales de alrededor de $1 millón por empleado para cancelar deudas acumuladas.

Desde entonces, las acreditaciones fueron incompletas o directamente inexistentes, lo que derivó en retenciones de tareas y en la interrupción total de la producción. A ese cuadro se suma la falta de materia prima: la empresa hoy no cuenta con leche cruda para elaborar, pese a disponer de una capacidad instalada superior a los 300.000 litros diarios.

El frente financiero refleja la profundidad del deterioro. Según datos del Banco Central, la láctea acumula cheques rechazados por más de $10.900 millones, mientras que la deuda con productores tamberos se estima en torno a u$s60 millones, de los cuales entre u$s18 millones y u$s20 millones corresponden a leche entregada y no pagada. Son más de 150 tambos afectados, además de transportistas y proveedores de servicios básicos, informó el sitio especializado en temas economicos, Ámbito Financiero

Durante los últimos meses, la empresa logró sostenerse de manera precaria con trabajos a fasón, principalmente secado de leche para terceros en la planta de Lehmann, un esquema de baja rentabilidad que no ofrece continuidad y que tampoco alcanza para normalizar los pagos salariales.

Con los productos prácticamente fuera de las góndolas, el transporte de personal interrumpido por deudas impagas y 700 puestos de trabajo en riesgo, el conflicto permanece abierto. Pese a gestiones oficiales y versiones sobre posibles inversores o ventas de activos, no hay definiciones concretas sobre el futuro de la compañía ni un plan claro de salida.

The post Se agrava la crisis en la láctea Verónica first appeared on Redacción Rosario.

La entrada Se agrava la crisis en la láctea Verónica se publicó primero en Redacción Rosario.

«}]]Fuente: Redacción Rosario