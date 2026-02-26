La obra, presupuestada en $85 mil millones, costará menos: $72 mil millones de las arcas de los santafesinos.

Si bien la entrerriana Luis Losi SA presentó la oferta más baja para construir el tercer carril desde San Lorenzo a Timbúes, la que gana es la local Pose SA porque la diferencia en su contra fue menor al 5%.

Pose SA, la empresa que construyó el primer tramo de la ampliación de la autopista Rosario Santa Fe quedó posicionada para ganar el contrato para realizar el segundo tramo, según se desprende de la apertura de las nueves ofertas que se realizó este jueves en un acto presidido por el gobernador Maximiliano Pullaro.

La obra comprende la ejecución del segundo tramo del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe “Brigadier Estanislao López” (A01) a lo largo de 17,3 kilómetros, desde el acceso “San Lorenzo Centro” hasta el acceso al «Desvío Timbúes», con un presupuesto oficial que supera los 85.000 millones de pesos.

Nueva empresas pujaron por el contrato, de las cuales 3 presentaron ofertas más bajas que el cálculo oficial. Estas fueron:

Luis Losi: $ 69.998.744.767

Pose: $ 72.676.772.304

La UTE Obring Rovial y Edeca: $ 79.888.226.114

Si bien la entrerriana Luis Losi presentó la oferta más baja, la que ganó es Pose porque en la licitación aplica el “Compre Santafesino”, la ley que dispone que una firma santafesina se queda con el contrato si la que ganó no es de la provincia y presentó una oferta hasta un 5% más barata. En este caso, la diferencia en favor de la entrerriana no llega al 2% por lo que la rosarina ganaría.

Pose es la constructora que viene de concretar (e inaugurar esta semana) la ampliación del tercer carril de la autopista entre Rosario y San Lorenzo. Para ganar ese contrato no necesitó del “compre provincial”, si bien hubo toda una discusión en el sector sobre si se la consideraba santafesina porque tiene plantas en capital federal y provincia de Buenos Aires y sede fiscal está en Rosario; puja que la Casas Gris terminó inclinando en favor de Pose.

La obra

Los trabajos contemplan la construcción del tercer carril y de la banquina interna, la repavimentación de los carriles existentes y de la banquina externa.

También se prevé el ensanche y repavimentación de puentes, el reacondicionamiento de barandas y la reparación de juntas, estribos y losas en los cruces sobre el río Carcarañá, el arroyo San Lorenzo y el acceso a San Lorenzo Centro.

El proyecto incluye la instalación de luminarias LED cada 25 metros, alimentadas por un parque solar de 500 kW que se construirá en las inmediaciones de la autopista.

El acto

Durante el acto, presidido por el gobernador Maximiliano Pullaro, el mandatario subrayó que la Provincia financia estas obras “con financiamiento externo, pero sobre todo con recursos y ahorros propios”, lo que permite invertir en infraestructura productiva.

El mandatario sostuvo que mejorar la logística es clave para la competitividad: “Si existe una forma de salir adelante es siendo más eficientes y reduciendo costos logísticos. Eso requiere inversión, y el único camino es la eficiencia, la austeridad y la honestidad en la ejecución del gasto”.

En ese sentido, afirmó que su gestión prioriza mejorar la infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria y energética para reducir costos industriales, generar empleo y fortalecer el perfil productivo de Santa Fe.

Pullaro estuvo acompañado por los ministros de Obras Públicas, Lisandro Enrico; de Economía, Pablo Olivares; y de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, además de intendentes y presidentes comunales de la región.

El ministro Enrico destacó que la obra constituye “una solución definitiva y sustentable en el tiempo”, enmarcada en una política pública de mediano y largo plazo orientada a contar con 430 kilómetros de rutas de acceso a los puertos en condiciones adecuadas.

Por su parte, Olivares remarcó que la logística es una de las principales fortalezas de la provincia y señaló que el Gobierno invierte más de 200.000 millones de pesos para mejorar rutas y puertos, facilitar la salida de la producción y fortalecer la competitividad.

Fuentes: Prensa Santa Fe / Rosario3