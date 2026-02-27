Cada 27 de febrero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1821 – COSME MACIEL. Por orden del general Manuel Belgrano, el constructor naval Cosme Maciel iza por primera vez la bandera celeste y blanca en la ciudad portuaria de Nuestra Señora del Rosario sobre el río Paraná. Maciel izó la enseña en la misma zona donde colaboró en la construcción de defensas para la guerra de la independencia contra la corona española.

1918 – LEÓN TROTSKY. El político y revolucionario comunista ruso León Trotsky (Lev Davídovich Bronstein) crea el Ejército Rojo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Las tropas soviéticas fueron decisivas para la victoria aliada ante “el Eje” de Alemania, Italia y Japón en la Segunda Guerra Mundial.

1926 – NACE MANUEL ANTIN. Nace en la localidad chaqueña de Las Palmas el novelista, dramaturgo, poeta y cineasta Manuel Antín, ganador de tres premios Cóndor de Plata. Entre las películas que dirigió se destacan «La cifra impar» y «Don Segundo Sombra».

1932 – NACE ELIZABETH TAYLOR. Nace en el distrito londinense de Hampstead la actriz británica Elizabeth Taylor, una de las figuras del cine de Hollywood de todos los tiempos. Ganó tres Óscar y cinco Globos de Oro, entre otros premios, a lo largo de una carrera de más de seis décadas.

1977 – DEBUT DE MARADONA. A sus 16 años, el delantero Diego Armando Maradona debuta en la selección argentina, dirigida por el técnico César Luis Menotti. Fue en la goleada albiceleste por 5 a 1 ante Hungría en un partido amistoso en el estadio boquense La Bombonera.

1984 – THE WORKS. La banda británica de rock Queen lanza en el Reino Unido el álbum The works, su undécimo disco. Este LP contiene populares temas como «Radio Ga Ga», «I want to break free» y «It’s a hard life».

1999 – CHARLY GARCÍA. El músico, cantante y compositor de rock Charly García ofrece un recital gratuito en el Festival Bs.As. Vivo 3 ante unos 600.000 fans reunidos en el barrio porteño de Puerto Madero. Durante ese recital se grabó el disco en vivo Demasiado Ego

2015 – FALLECE JULIO STRASSERA. A la edad de 81 años muere en Buenos Aires el abogado Julio César Strassera, fiscal a cargo del juicio de 1985 a los miembros de las “juntas militares” por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

2022 – DÍA DEL OSO POLAR. Se celebra el Día Internacional del Oso Polar, promovido por organizaciones ambientalistas para concientizar sobre el impacto que produce el cambio climático en esa especie en peligro de extinción.

2022 – TRASPLANTE DE ÓRGANOS. Se celebra el Día Internacional del Trasplante de Órganos y Tejidos en reconocimiento a médicos y personas donantes que hacen posible salvar vidas con este tipo de operaciones.

