La provincia de Santa Fe superó las 159.000 dosis aplicadas en el marco del programa Objetivo Dengue, una estrategia sanitaria que apunta a sostener una temporada sin circulación confirmada del virus. Según datos oficiales actualizados al 12 de febrero, 98.210 personas recibieron la primera dosis y 60.985 completaron el esquema, lo que representa un 62% de cobertura total con dos aplicaciones.

El plan, impulsado por el gobierno de Maximiliano Pullaro, combina vacunación, vigilancia epidemiológica, entrega de insumos y campañas de concientización. La ministra de Salud, Silvia Ciancio, destacó que la estrategia articula distintas áreas del Estado y gobiernos locales bajo un mismo objetivo sanitario, con inversión específica para garantizar la disponibilidad de dosis y fortalecer el trabajo territorial.

Los números muestran diferencias por grupo etario. Entre personas de 40 a 59 años, el esquema completo alcanza el 74,17%; en la franja de 20 a 39 años llega al 56,35%; y en adolescentes de 15 a 19 años se ubica en 42,17%. Las autoridades insisten en la importancia de completar el esquema y mantener medidas preventivas domiciliarias para evitar criaderos del mosquito.

El secretario de Cooperación provincial, Cristian Cunha, remarcó que la estrategia demandó una inversión superior a los 8.000 millones de pesos. Ese presupuesto contempla la compra de vacunas, la producción pública de repelente y el despliegue de operativos de control vectorial en coordinación con municipios y comunas.

La campaña continúa abierta para adolescentes y jóvenes en departamentos priorizados y grandes centros urbanos, así como para personal esencial y personas que hayan cursado la enfermedad en brotes anteriores. Desde el Ministerio de Salud recordaron que no realizan llamados telefónicos para asignar turnos y que toda la información oficial se encuentra disponible en los canales institucionales.