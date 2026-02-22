Santa Fe aplicó más de 159 mil vacunas contra el dengue
La provincia de Santa Fe superó las 159.000 dosis aplicadas en el marco del programa Objetivo Dengue, una estrategia sanitaria que apunta a sostener una temporada sin circulación confirmada del virus. Según datos oficiales actualizados al 12 de febrero, 98.210 personas recibieron la primera dosis y 60.985 completaron el esquema, lo que representa un 62% de cobertura total con dos aplicaciones.
El plan, impulsado por el gobierno de Maximiliano Pullaro, combina vacunación, vigilancia epidemiológica, entrega de insumos y campañas de concientización. La ministra de Salud, Silvia Ciancio, destacó que la estrategia articula distintas áreas del Estado y gobiernos locales bajo un mismo objetivo sanitario, con inversión específica para garantizar la disponibilidad de dosis y fortalecer el trabajo territorial.
Los números muestran diferencias por grupo etario. Entre personas de 40 a 59 años, el esquema completo alcanza el 74,17%; en la franja de 20 a 39 años llega al 56,35%; y en adolescentes de 15 a 19 años se ubica en 42,17%. Las autoridades insisten en la importancia de completar el esquema y mantener medidas preventivas domiciliarias para evitar criaderos del mosquito.
El secretario de Cooperación provincial, Cristian Cunha, remarcó que la estrategia demandó una inversión superior a los 8.000 millones de pesos. Ese presupuesto contempla la compra de vacunas, la producción pública de repelente y el despliegue de operativos de control vectorial en coordinación con municipios y comunas.
La campaña continúa abierta para adolescentes y jóvenes en departamentos priorizados y grandes centros urbanos, así como para personal esencial y personas que hayan cursado la enfermedad en brotes anteriores. Desde el Ministerio de Salud recordaron que no realizan llamados telefónicos para asignar turnos y que toda la información oficial se encuentra disponible en los canales institucionales. ROSARIOPLUS