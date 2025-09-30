San Lorenzo regula el uso de monopatines eléctricos



La ordenanza, aprobada este lunes por el Concejo, fue impulsada por la bancada oficialista y establece un marco normativo para los dispositivos de movilidad personal. La normativa fija la edad mínima en 16 años y establece requisitos de seguridad como el uso de casco, luces y frenos.

Este lunes por la noche, el Concejo Municipal de San Lorenzo aprobó una ordenanza que regula la circulación de monopatines eléctricos y otros dispositivos de movilidad personal, con el objetivo de ordenar su uso en la vía pública y garantizar condiciones de seguridad. El proyecto había sido presentado por la bancada oficialista.

La normativa contempla a patinetas, bicicletas y monopatines eléctricos, monociclos, hoverboards y segways, los cuales podrán circular únicamente por bicisendas y, en caso de que no existan, por la mano derecha de la calzada. La edad mínima para utilizarlos será de 16 años.

Entre los requisitos de seguridad se establecen el uso obligatorio de casco, la presencia de luces delanteras y traseras, elementos reflectantes, timbre o bocina y un sistema de frenos eficiente. Además, los vehículos deberán contar con una potencia y velocidad máximas, de 500 watts y 25 km/h respectivamente, y cumplir con condiciones de seguridad en sus baterías y cargadores.

La autoridad de aplicación será la Subsecretaría de Control Urbano, que podrá exigir la presentación del DNI a los conductores y sancionar las infracciones. Las multas irán de 25 a 200 unidades fijas —equivalentes al precio de un litro de nafta súper en estación de servicio YPF local— y podrán incluir la retención del vehículo.

Asimismo, la ordenanza prohíbe la circulación por veredas y espacios peatonales, el cruce con semáforo en rojo y el estacionamiento en lugares no permitidos. También establece que los comercios que vendan este tipo de dispositivos deberán entregar a los compradores una copia de la normativa y advertir sobre las precauciones de uso.

