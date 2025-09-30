Por Redacción Colombia. Pressenza.com



La Puerta Abierta es una emisora virtual que difunde experiencias, reflexiones y propuestas inspiradas en el Humanismo Universalista y en quienes promueven caminos afines. Con programas en vivo y grabados, ofrece un espacio diverso para escuchar, aprender y compartir.

Con su eslogan “La Expresión de lo Humano”, invita a promover la No Violencia a través de una programación variada que enriquece la vida de nuestros oyentes.

La invitación lanzada es a estudiar, investigar, meditar y descubrir herramientas de desarrollo personal y social.

«Queremos que cada persona», señala la nota de prensa, «encuentre aquí un espacio de crecimiento y que lo comparta con amigos, familiares y comunidades. La participación de humanistas y personas de diferentes lugares del mundo abren esta puerta para comunicar sus experiencias sobre el ser humano y su acción en lo personal y en lo social. Todos unidos por un mismo propósito: superar el sufrimiento, reconciliarnos y contribuir a una transformación positiva.»

La programación es amplia y diversa, indica su coordinadora Cecilia Umaña Cruz, siempre con un mismo horizonte: llevar al mundo el mensaje de la No Violencia y la Paz. «Transmitimos en diferentes idiomas y horarios, llegando a oyentes de muchos países, con la esperanza de abrir un futuro de sentido, plenitud y superación del sufrimiento.», agrega.

La Puerta Abierta, la expresión de lo humano, se presenta al mundo desde el día 1 de octubre 2025, con mucha alegría, energía para llevar el mensaje del humanismo, para que los seres humanos se expresen con el amor y la bondad que hay en sus corazones, entreguen a otros los actos mas hermosos de los que somos capaces y así hombro a hombro ir superando el dolor, la violencia y el sufrimiento humano hasta lograr una nación mundial más humana.

La sintonía de La Puerta Abierta está en https://lapuertaabierta.online y su correo de contacto es lapuertaabierta.online@gmail.com

