San Lorenzo recupera el Paseo de la Libertad con obras en la barranca del Campo de la Gloria



La Municipalidad lleva adelante el acondicionamiento, la reparación y la conexión de las estructuras comprendidas entre las bajadas de Urquiza y Santos Palacios. Además se incorporan veredas al pie del río, barandas, iluminación led y espacios de pesca.

La Municipalidad de San Lorenzo avanza con la puesta en valor del Paseo de la Libertad, mediante la recuperación y conexión de espacios de la barranca del Campo de la Gloria. Los trabajos incluyen la unión de las bajadas Urquiza, Belgrano y Santos Palacios mediante veredas iluminadas, la construcción de dos grandes miradores al río con sectores de pesca en los extremos sur y norte, e instalación de mobiliario urbano, iluminación led y parquización.

La obra, ejecutada en un 60%, incluye el acondicionamiento, la reparación y la conexión de las estructuras existentes, así como la incorporación de veredas al pie del río, barandas, forestación y espacios de recreación.

En palabras del intendente Leonardo Raimundo, “lo que se está haciendo es la unión de las bajadas Urquiza, Belgrano y Santos Palacios con una vereda iluminada, más dos grandes miradores al río con sectores de pesca. Todo con iluminación, mobiliario urbano y parquización”. “A partir de esta intervención, vamos a recuperar con un nuevo diseño un lugar emblemático de la ciudad de San Lorenzo”, concluyó el mandatario, de recorrida por el espacio.

El proyecto técnico se realizó de manera conjunta entre el área de Hídrica de la provincia de Santa Fe y la Municipalidad, que también efectuó los estudios técnicos previos para su diseño.

Cabe recordar que, tras el desmoronamiento de la barranca, en diciembre de 2021 se inauguró la obra del paseo superior de la defensa, un tramo de 200 metros entre Santos Palacios y Belgrano que incorporó veredas, luminarias LED, bancos, bicicleteros, barandas de metal sobre gaviones, escaleras y rampas hacia balcones al río, y la instalación de una malla geotextil para contener el suelo y favorecer la vegetación.

