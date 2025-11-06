La inteligencia artificial acelera el declive del trabajo desde casa



La era del trabajo remoto prometía libertad y equilibrio, pero la realidad actual pinta un escenario distinto. Un estudio de la plataforma Teal revela que casi la mitad de las ofertas “remotas” incluyen obligaciones presenciales. A esto se suma la automatización y el avance de la IA, que amenazan incluso los empleos que nacieron digitales.

Nota original en: GIZMODO