San Lorenzo ofrecerá controles gratuitos para prevenir el cáncer de mama



La Municipalidad realizará exámenes y ecografías mamarias del 13 al 16 de octubre en el Parador Turístico, sin necesidad de indicación médica, para mujeres mayores de 25 años. Además, el 22 en el Complejo Museológico se llevará a cabo una charla abierta con especialistas.

En el marco del Mes Rosa de prevención del cáncer de mama, la Municipalidad de San Lorenzo llevará adelante controles gratuitos de exámenes y ecografías mamarias, junto con actividades de concientización destinadas a toda la comunidad.

Del lunes 13 al jueves 16 de octubre, de 8 a 12 h, profesionales de la Secretaría de Salud realizarán exámenes y ecografías mamarias gratuitas en el Parador Turístico. Cabe destacar que las ecografías no requieren indicación médica previa.

Estas jornadas se desarrollarán como antesala del 19 de octubre, Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama.

En tanto, el miércoles 22 de octubre, de 11.30 a 13 h, se dictará una charla abierta a todo público en el Complejo Museológico, a cargo de profesionales referentes en la materia: el doctor Luciano Mignini, director de la Unidad de Mastología de Grupo Oroño, referente del Programa Provincial de Cáncer de Mama y miembro titular de la Sociedad Argentina de Mastología; y el doctor Alejandro Chinelatto, presidente de la Asociación de Oncología de Rosario e integrante de la Agencia del Control del Cáncer del Ministerio de Salud de Santa Fe.

De esta manera, el municipio refuerza su compromiso con la promoción de la salud, la prevención y la detección temprana, herramientas fundamentales para reducir la mortalidad asociada a esta enfermedad.

