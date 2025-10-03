San Lorenzo es sede de importante seminario internacional de karate do



Maestros de la talla de Shoko Sato y Shihan Rogério Yujiro Soto imparten conocimientos a alumnos de escuelas de la región en el Polideportivo Municipal. La actividad formativa se extenderá hasta el domingo, día en que se tomarán exámenes para la entrega de cinturones negros.

Desde este viernes y hasta el domingo el Polideportivo Municipal de San Lorenzo es escenario de un seminario internacional de karate do shito ryu, que convoca a escuelas de toda la región y reúne a destacados referentes de la disciplina.

Entre los maestros invitados se encuentran el 9º dan Shoko Sato, de Japón, y el 6º dan Shihan Rogério Yujiro Soto, de Brasil, quienes compartirán técnicas y experiencias junto a otros reconocidos instructores.

En horas de la mañana, el intendente Leonardo Raimundo, acompañado por el subsecretario de Deportes, Roque Caballero, dio la bienvenida a los visitantes y destacó la relevancia de que San Lorenzo albergue una capacitación de este nivel.

El encuentro se extenderá hasta el domingo, cuando se realizarán los exámenes de cinturón negro, instancia central para numerosos practicantes.

La actividad es organizada por Shitokai Argentina con el acompañamiento de la Municipalidad de San Lorenzo, que apoya el desarrollo de iniciativas deportivas de alcance nacional e internacional en la ciudad.

San Lorenzo es sede de importante seminario internacional de karate do .