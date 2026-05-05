San Lorenzo conmemorará el 230º aniversario de la formación de su poblado histórico



El acto central tendrá lugar este miércoles 6 de mayo a las 16 h en la parroquia San Lorenzo Mártir. Susana Scampini y Luis Gallardo recibirán las declaraciones de ciudadanos destacados. Además recibirá un ajuar el primer niño nacido este año en San Lorenzo y se recordará a la figura de San Francisco de Asís a 800 años de su muerte.

Este miércoles 6 de mayo se cumplirán 230 años de la radicación de la Orden Franciscana en San Lorenzo, hecho que promovió la formación del poblado histórico. La Municipalidad conmemorará la fecha con un acto, encabezado por el intendente Leonardo Raimundo, que tendrá lugar desde las 16 h en la parroquia San Lorenzo Mártir.

En el marco del 800º aniversario de la muerte de San Francisco de Asís, el Fray Horacio realizará una invocación religiosa y una bendición.

Además se entregarán plaquetas y copias de las ordenanzas respectivas a la profesora Susana Scampini y el militar Luis Gallardo, declarados ciudadanos destacados de San Lorenzo.

Como ya es tradición, el primer niño nacido este año en San Lorenzo recibirá un ajuar y una plaqueta.

También será reconocido Omar Pasquini, quien tuvo a su cargo la recreación del rescate del Sargento Cabral al General San Martín en el marco del acto por el 213º aniversario del Combate de San Lorenzo.

La Municipalidad de San Lorenzo invita a los vecinos a participar de la ceremonia que reafirmará el orgullo de ser sanlorencinos.

El origen de un pueblo histórico

La Orden Franciscana arribó a la zona en la época de la conquista y se radicó a orillas del Carcarañá con la finalidad de formar un centro para buscar nativos de la región y evangelizarlos.

En 1790 se trasladaron a un lugar más apto para la comunicación y, luego de varios años de construcción, el 6 de mayo de 1796 se instalaron en el Convento San Carlos, epicentro de un movimiento de aproximación, símbolo y síntesis de la historia de San Lorenzo.

A raíz de ello, mediante la ordenanza municipal Nº 1052 del año 1984, se estableció esta fecha como día de fundación del poblado.