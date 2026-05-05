Las delicias de temporada regresan, ¿mandarina y calabaza las favoritas del mes?
Como cada temporada, este mes también tiene algunas delicias, ¿cuál es la mejor a elegir?
Elegir frutas y verduras de temporada es una de las mejores decisiones que puedes tomar para mejorar tu alimentación, incluyendo tu salud.
Aprovechar estos productos es una excelente forma de consumir frutas y verduras locales y de temporada, además de apoyar a los productores y sus comunidades. Por eso, este mes destacan frutas y verduras como la mandarina y la calabaza.
¿Por qué la mandarina y la calabaza son las recomendaciones ?
La calabaza y la mandarina son alimentos de temporada debido a sus ciclos naturales de cultivo y cosecha. Aunque no son los únicos, la caña de azúcar, los cítricos como la naranja y el betabel y la zanahoria, a portan un tipo de nutrición diferente a este mes.
Así que la vitamina C, los azúcares naturales y vitamina A, hierro y fibra, serán los componente nutrimentarios que noviembre puede ofrecer para nuestro cuerpo. Y porque no, su sabor dulce y terroso es ideal para preparar desde ensaladas hasta sopas y jugos.
Sobretodo porque las hojas empiezan a caer y la energía se concentra en las raíces, que se incorporan plenamente a la cocina de esta época.
Datos importantes de la mandarina y la calabaza
Las calabazas se siembran en primavera y se cosechan en otoño. Esta es la época en la que alcanzan su madurez y están listas para ser recolectadas y disfrutadas.
Las mandarinas son cítricos que maduran en climas más frescos, y su temporada de cosecha comienza a finales de otoño y continúa durante el invierno. Las mandarinas de temporada son más jugosas y dulces en comparación con las que se cosechan fuera de temporada.
¿Qué se puede preparar?
- Dulce de calabaza en tacha
- Aguas frescas de caña
- Jugos de mandarina
- Ensaladas
- Cremas
- Latte de calabaza o Pumpkin spice latte
- Pasteles
- Tacos de cochinita de betabel
- Dips de calabaza, zanahoria o betabel
- Pechugas de pollo al aroma de naranja
Por Perla Vallejo. Ecoosfera