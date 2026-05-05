Como cada temporada, este mes también tiene algunas delicias, ¿cuál es la mejor a elegir?



Elegir frutas y verduras de temporada es una de las mejores decisiones que puedes tomar para mejorar tu alimentación, incluyendo tu salud.

Aprovechar estos productos es una excelente forma de consumir frutas y verduras locales y de temporada, además de apoyar a los productores y sus comunidades. Por eso, este mes destacan frutas y verduras como la mandarina y la calabaza.

¿Por qué la mandarina y la calabaza son las recomendaciones ?

La calabaza y la mandarina son alimentos de temporada debido a sus ciclos naturales de cultivo y cosecha. Aunque no son los únicos, la caña de azúcar, los cítricos como la naranja y el betabel y la zanahoria, a portan un tipo de nutrición diferente a este mes.

Así que la vitamina C, los azúcares naturales y vitamina A, hierro y fibra, serán los componente nutrimentarios que noviembre puede ofrecer para nuestro cuerpo. Y porque no, su sabor dulce y terroso es ideal para preparar desde ensaladas hasta sopas y jugos.

Sobretodo porque las hojas empiezan a caer y la energía se concentra en las raíces, que se incorporan plenamente a la cocina de esta época.

Datos importantes de la mandarina y la calabaza

Las calabazas se siembran en primavera y se cosechan en otoño. Esta es la época en la que alcanzan su madurez y están listas para ser recolectadas y disfrutadas.

Las mandarinas son cítricos que maduran en climas más frescos, y su temporada de cosecha comienza a finales de otoño y continúa durante el invierno. Las mandarinas de temporada son más jugosas y dulces en comparación con las que se cosechan fuera de temporada.

¿Qué se puede preparar?

Dulce de calabaza en tacha

Aguas frescas de caña

Jugos de mandarina

Ensaladas

Cremas

Latte de calabaza o Pumpkin spice latte

Pasteles

Tacos de cochinita de betabel

Dips de calabaza, zanahoria o betabel

Pechugas de pollo al aroma de naranja

Por Perla Vallejo. Ecoosfera