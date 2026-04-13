Organizaciones ambientalistas, sindicales y sociales se movilizaron bajo la consigna “El río no se vende, se defiende”.



Fue el Sábado 11 en el marco de una jornada regional por la preservación de los humedales y la soberanía sobre el Río Paraná como vía navegable.

Se realizó un banderazo en defensa del río Paraná y sus humedales, en el marco de una jornada que se replicó a lo largo de toda la costa del río. La convocatoria reunió a organizaciones sociales, sindicales, políticas y ambientales del cordón industrial, que expresaron su preocupación por el futuro del ecosistema y la gestión del recurso.

La consigna “El río no se vende, se defiende”, sintetiza el rechazo a la licitación impulsada a nivel nacional que, según denunciaron los organizadores, busca avanzar en la reprivatización de la vía navegable troncal y en el aumento del calado a 44 pies sin contar con estudios de impacto ambiental adecuados.

Los participantes alertaron sobre las posibles consecuencias ambientales, sociales y económicas de estas medidas, tanto para el ecosistema del Paraná como para las comunidades ribereñas. Por ello reclaman la preservación de los humedales y una gestión soberana del río, considerado un recurso estratégico para el país.

La convocatoria fue impulsada por el Foro por la Recuperación del Paraná, que promueve la defensa del río como bien común. Entre las consignas más repetidas se destacaron “Salvemos el Paraná”, “No a los 44 pies” y “No a la reprivatización”.

Participación varias organizaciones, entre ellas ATE San Lorenzo, AMSAFE San Lorenzo, SADOP Rosario, el Frente Puertense Humanista y Social, el Frente Amplio por la Soberanía, Serenos de Buques, docentes autoconvocados, el Movimiento Evita San Lorenzo, comunidades de pueblos originarios —como la QOM “Cacique Francisco Moreno”—, la Multisectorial de Mujeres del Cordón, cooperativas de trabajo y espacios vinculados a la memoria. También acompañaron referentes institucionales y concejales de San Lorenzo y Puerto General San Martín.

Los organizadores destacaron la amplia convocatoria y subrayaron «la necesidad de sostener y ampliar la articulación entre distintos sectores para continuar el reclamo» e invitaron a la comunidad a sumarse al Foro por la Recuperación del Paraná y a futuras acciones en defensa de los bienes comunes.