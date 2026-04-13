Con una jornada en el Parador Turístico, comienza la campaña de vacunación antirrábica y desparasitación



El ciclo anual empezará este martes con un encuentro que se desarrollará de 10 a 12 h. En 2025 la Secretaría de Salud de la Municipalidad vacunó a 3.600 perros y gatos.

La Municipalidad de San Lorenzo pone en marcha una nueva edición de la campaña gratuita de vacunación antirrábica y desparasitación, destinada a perros y gatos de más de cuatro meses de edad. El operativo comenzará este martes 14 de abril en el Parador Turístico y se extenderá a lo largo de todo el año en diferentes puntos de la ciudad.

La propuesta, a cargo de la Secretaría de Salud y Preservación del Medio Ambiente, tiene como objetivo promover la tenencia responsable y prevenir enfermedades, acercando el servicio a los distintos barrios para facilitar el acceso de los vecinos.

Los gatos deben ser trasladados en canastos, bolsos o mochilas, mientras que los perros deben asistir con correa y, en caso de ser agresivos, con bozal. Además, el servicio está destinado exclusivamente a vecinos de San Lorenzo, quienes deberán presentar DNI.

De este modo, el municipio refuerza su política de salud pública animal con una campaña sostenida en el tiempo, que no sólo protege a las mascotas sino también a toda la comunidad.

Cabe recordar que en 2025 fueron vacunados 3.600 perros y gatos, una cifra récord para la ciudad que refleja el alcance y la importancia de la campaña.

Calendario completo

14-4 Parador Turístico

21-4 Fonavi Oeste (J. Ingenieros y Fray García)

28-4 Barrio Norte (C. Albelo 3700)

5-5 Polideportivo Municipal

12-5 Supe (H. Rippa y J. Ingenieros)

19-5 Barrio Bouchard (Gurel 850)

26-5 3 de Febrero (Vecinal, Bisson y Houssay)

2-6 Díaz Vélez (Vecinal, Eva Perón 544)

9-6 Villa Felisa (Vecinal, Ing. White e Int. Kuri)

16-6 Alem (Vecinal, 9 de Julio 1243)

23-6 Pulmón Verde (S. del Estero y S. Cabral, de 14 a 16 h)

30-6 Islas Malvinas (Vecinal, I. Malvinas 2801)

7-7 Mitre (Vecinal, Crugatti y Cantoni)

14-7 Capitán Bermúdez (Vecinal, Rioja y S. Córdoba)

21-7 2 de Abril (Vecinal, Sorrequieta 150)

28-7 R. de Escalada (Vecinal, Belgrano y Pte. Roca)

4-8 El Pino (Vecinal, O. Lagos y C. Escalada)

11-8 Moreno (Vecinal, Iriondo y 25 de Mayo)

18-8 San Martín (Vecinal, D. Porteau 246)

25-8 Rivadavia (Vecinal, Balcarce 560)

1-9 N. Oroño (Bv. Oroño y diagonal Berardo)

8-9 San Eduardo (Acosta y AO12)

15-9 Las Quintas (puerta del Centro de Salud)

22-9 Morando (Remondino y Mártir)

29-9 Sgto. Cabral (H. Rippa y Dr. Ghio)

6-10 J. Hernández (vecinal, Misiones 721)