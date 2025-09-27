¿Sabes qué es la humedad relativa del aire?



Hoy intentaremos profundizar en el tema de la humedad relativa del aire para intentar que nos quede claro el concepto. Pero para poder entender qué es la humedad relativa del aire primero deberíamos saber qué es la humedad.

La humedad presente en el aire tiene una influencia importante en nuestra vida cotidiana de ahí que sea un concepto muy tenido en cuenta pues afecta a nuestra salud, nuestro confort y también a multitud de objetos, materias, agricultura y procesos de producción. Son muy comúnmente usados los conceptos de humedad absoluta y humedad relativa.

La humedad puede definirse como la cantidad de agua (o vapor de agua) que está presente en el aire. Esta humedad llega al aire a través de la evaporación del agua presente en la naturaleza como por ejemplo la que producen las plantas, la que se libera de la respiración y transpiración de todos los seres vivos, la que producimos en diversas actividades de la cocina, la que se evapora de los océanos, etc.

En función de las condiciones ambientales, este agua está presente en el aire en mayores o menores cantidades. Cuanta más agua hay en un determinado ambiente, mayor es el grado de humedad y al revés, cuanto menos agua hay en el aire, menos humedad existe.

Concepto de humedad relativa del aire

Pero el aire llega un momento en el que ya no puede absorber más vapor de agua, el aire está saturado de vapor de agua y ese punto se denomina “cantidad de saturación, valor de saturación o vapor de saturación“. Si la temperatura de un ambiente aumenta, también aumenta el vapor de saturación en un mismo volumen. Por lo que el aire frío por lo general no es capaz de contener mucha agua.

Teniendo claro qué es la humedad y qué es el vapor de saturación, podemos empezar a hablar de humedad relativa y humedad absoluta.

La humedad absoluta (HA): es la cantidad de vapor de agua contenida en un m³ de aire y se expresa en g/m³.

(HR): es la relación entre la humedad absoluta y el vapor de saturación por lo que normalmente se expresa en %.

Entonces, la humedad relativa depende de la humedad absoluta y del vapor de saturación. Esto quiere decir que la humedad relativa es la cantidad de vapor de agua que hay en un ambiente en relación a la cantidad de vapor de agua que podría contener como máximo ese aire a una determinada temperatura. Cuando el aire no puede absorber más vapor de agua, este se condensa y se convierte en líquido.

La humedad relativa es un término que puede llevar a confusión

Es importante entender esto anterior porque mucha gente interpreta la humedad relativa como la cantidad de agua o vapor de agua que está presente en el aire, si eso fuera así, cuando la humedad relativa estuviera cerca al 100%, querría decir que ese aire sólo es agua. En cambio, cuando la humedad relativa está en torno al 100% es cuando suele haber niebla.

Existen otros conceptos relacionados con la humedad relativa del aire y uno de ellos es el punto de rocío. El punto de rocío es el punto en el que empieza a formarse el rocío sobre una superficie sólida y depende de la humedad relativa. Equivale a la temperatura de saturación, es decir, la temperatura en la que el aire húmedo se enfría y se condensa (se torna líquido).

El rocío es un fenómeno que se observa sobre todo de madrugada, cuando encontramos gotas de agua sobre una superficie como la hierba. Se forma como consecuencia de la disminución de la temperatura en un ambiente en el que la humedad absoluta se mantiene, como la temperatura baja, la humedad relativa aumenta, el aire se satura y como consecuencia se condensa el vapor de agua.

Hasta aquí el artículo de hoy en el que hemos intentado explicar qué es la humedad relativa del aire y algunos conceptos relacionados, esperamos ahora lo tengáis un poco más claro. Si tenéis alguna duda o sugerencia, nos encontraréis en los comentarios.

Fuente: NuestroClima.com