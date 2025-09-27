1978 – JUAN PABLO I.



A la edad de 65 años muere en Ciudad del Vaticano el papa Juan Pablo I (Albino Luciani) cuando apenas cumplía 33 días de pontificado. Juan Pablo I es hasta ahora es último papa de nacionalidad italiana.

1891 – HERMAN MELVILLE. A la edad de 72 años muere en la ciudad de Nueva York el escritor y ensayista estadounidense Herman Melville, autor de la novela Moby Dick, uno de los clásicos de la literatura universal.

1895 – LOUIS PASTEUR. A los 72 años muere en la comuna francesa de Marnes-la-Coquette, el químico, matemático y bacteriólogo francés Louis Pasteur, pionero de la microbiología. Inventó el proceso de “pasteurización” para eliminar agentes patógenos de alimentos y otros productos de consumo humano. NOTA ESPECIAL AQUI

1918 – ÁNGEL LABRUNA. Nace en Buenos Aires el exfutbolista y exdirector técnico Ángel Amadeo Labruna, uno de los ídolos históricos de River Plate, del que es máximo goleador con 317 tantos entre torneos locales e internacionales. Con 16 goles, es también el máximo goleador del clásico con Boca Juniors.

1924 – MARCELLO MASTROIANNI. Nace en el poblado de Fontana Liri (Lacio,Italia) el actor Marcello Mastroianni, ícono del cine italiano, ganador de tres premios Óscar y dos del Festival de Cine de Cannes. Actuó en 120 filmes, entre ellos el clásico La dolce vita.

1932 – VÍCTOR JARA. Nace en la comuna chilena de San Ignacio el músico, cantautor,escritor y director de teatro Víctor Jara, uno de los pilares en la música latinoamericana de los años ‘60 y ‘70. Fue torturado y asesinado en 1973 por la dictadura del general Augusto Pinochet.

1951 – INTENTO DE GOLPE. Miembros del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea liderados por el general Benjamín Menéndez fracasan en dar un golpe de estado para derrocar al presidente y general Juan Domingo Perón en su primer mandato en la jefatura del Estado argentino.

1966 – OPERATIVO CÓNDOR. Un grupo de jóvenes liderado por Dardo Cabo secuestra un vuelo de Aerolíneas Argentinas que viajaba desde Buenos Aires a Río Gallegos para desviarlo y aterrizar en las Malvinas en reclamo por la soberanía argentina en las islas ocupadas por el Reino Unido en 1833.

1991 – MILES DAVIS. A los 65 muere en la ciudad de Santa Mónica (California, EEUU), el trompetista estadounidense Miles Davis, uno de los grandes renovadores del jazz y de los músicos más influyentes del siglo XX. Grabó clásicos del género como King of Blue, Milestones y Kind of Blue, considerado el mejor disco de jazz de todos los tiempos.

2004 – MASACRE DE PATAGONES. El estudiante Rafael Solich, de 15 años, alumno del Instituto Islas Malvinas de la ciudad de Carmen de Patagones, usa un arma de su padre para disparar contra sus compañeros de aula, con lo que mató a tres de ellos e hirió a cinco. El autor de la “Masacre de Patagones” fue declarado “inimputable” e internado en un instituto psiquiátrico. Su padre fue condenado a 45 días de cárcel por dejar su arma al alcance de un menor.

2010 – ROMINA YAN. A los 36 años de edad muere en Buenos Aires la actriz y cantante Romina Yan (Romina Yankelevich), quien alcanzó gran popularidad con su papel protagónico en la exitosa tira televisiva Chiquititas, producida por su madre, Cris Morena.

ABORTO LEGAL. Se celebra el Día de la Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, una iniciativa surgida en 1990 durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en la ciudad de San José de Costa Rica.

Efemérides del 28 de septiembre.

