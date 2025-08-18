Ya empezó el invierno y el frío se instala. No sólo las personas empiezan a manifestar síntomas por el cambio de temperatura, los animales también lo hacen.

En esta oportunidad, te compartimos información sobre cómo saber si tu mascota tiene frío y qué hacer para que no llegue a enfermar.

Por empezar, existen algunos síntomas evidentes de que las mascotas están pasando frío, por lo que se debe prestar mas atención en esta época sobre todo, y ver si tu perro necesita calor.

Lo primero que hay que tener en cuenta, es que los perros son animales que están cubiertos por una capa de pelo y de grasa en la piel, con el fin de que estén protegidos de las bajas temperaturas.Pero, en algunos casos, el pelaje es insuficiente y necesitan de otros cuidados.

Según indican los veterinarios, principalmente para saber si tu mascota tiene frío o no, hay que fijarse en el comportamiento de los animales, sobre todo cuando están en la calle o al aire libre ya que es ahí donde las condiciones climatológicas son más adversas.

Los síntomas del frío en perros son:

• Temblores

• Somnolencia

• Respiración lenta

• Movilidad lenta

• Piel seca

Cabe aclarar que estos síntomas no son exclusivos de que el animal tenga frío. Es decir, nos aproximarán a dar con el diagnóstico pero por ejemplo, que tengan respiración lenta no significa que sea solo por que tienen frío.

¿Qué se puede hacer para proteger a tu mascota del frío?

• Mantener el hogar cálido y que el lugar donde tu perro suela dormir tenga mantas y esté cerca de la calefacción. Si por su tamaño o conducta no puede dormir adentro durante las noches más heladas, deberá contar con un refugio seco, abrigado y protegido de la lluvia y el viento.

• También es importante que en épocas de frío prestes una mayor atención a la alimentación. Cuanto más calorías y nutrientes ingiera, más energía tendrá para protegerse naturalmente del frío.

• La moda puede esperar. Nunca el invierno es buen momento de lookear al perro, ya que cuanto más largo esté, más abrigo le brindará. Si se trata de un canino de una raza de pelo demasiado larga, simplemente se lo debe recortar para evitar que cuando sale y se moja permanezca mucho tiempo con humedad, ya que esto eleva el riesgo de enfermarse.

• Otra manera de conseguir que tu mascota no tenga frío es comprarle o confeccionarle alguna prenda de ropa. Las partes de su cuerpo que más se deben proteger son las orejas, las colas y las patitas.

• Procura que los paseos no sean a una hora muy tarde o muy temprana ya que el frío en estos momentos es más intenso. Lo mejor es que intentes sacarlo a pasear cuando haya sol y a primeras horas de la noche.

• Asegurarse de que su calendario de vacunación este al día