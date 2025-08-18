1984 – DIEGO MARADONA

El astro argentino Diego Maradona juega su primer partido en el Napoli italiano, que acababa de comprar su pase al Barcelona español.Fue en un amistoso ante River Plate en el estadio del club napolitano que finalizó 0 a 0.

1944 – EL LOCO. Nace en la ciudad bonaerense de Carlos Tejedor. El exfutbolista Hugo Orlando “Loco” Gatti, fue el arquero que tiene el récord de partidos oficiales disputados en el fútbol argentino: 765. “El Loco” se destacó en Boca Juniors. También jugó en River Plate, Gimnasia de La Plata y Atlanta, entre otros equipos.

1945 – ROBERTO SÁNCHEZ · SANDRO. Nace en Buenos Aires el cantautor Roberto Sánchez, famoso en Argentina y el resto de Latinoamérica con el nombre artístico de Sandro. Grabó 52 álbumes y filmó 16 películas. Vendió más de 8 millones de discos. Sandro fue el primer artista latinoamericano en dar un recital en el Madison Square Garden de Nueva York.

1948 – CREACIÓN UTN. El Congreso sanciona la ley 13.229 se crea la Universidad Obrera Nacional, que en 1959 cambió su nombre por la actual Universidad Tecnológica Nacional con sede en la ciudad de Buenos Aires.

1951 – GUSTAVO SANTAOLALLA. Nace en la localidad bonaerense de El Palomar el músico, compositor y productor discográfico Gustavo Santaolalla, líder de la banda Arco Iris y uno de los pioneros del rock nacional. Ganó los premios Óscar por Mejor Banda Sonora del filme El secreto de la montaña, en 2006, y por Babel, en 2007. Recibió también los premios BAFTA, por la música de Babel y del filme Diarios de Motocicletas, entre otros.

1972 – ROBERTO ABBONDANZIERI. Nace en la localidad santafesina de Bouquet el exarquero Roberto “Pato” Abbondanzieri, ganador con Boca Juniors de la Copa Intercontinental 2003 ante el Milán italiano en desempate por penales en los que atajó dos. Con la selección argentina jugó la Copa Confederaciones 2005, el Mundial 2006 y la Copa América 2007. Jugó 582 partidos oficiales a lo largo de su carrera.

1977 – GROUCHO MARX. A los 86 años de edad muere en la ciudad de Los Ángeles (California, EEUU) el actor y humorista estadounidense Groucho Marx (Julius Henry Marx), considerado uno de los cómicos más influyentes de todos los tiempos. Ganó fama con el grupo de los hermanos Marx y filmó 22 películas. En 1974 recibió un Premio Óscar honorífico.

1983 – AUTOAMNISTÍA MILITAR. A dos meses y medio para las elecciones de restauración de la democracia, organismos humanitarios y fuerzas políticas realizan una multitudinaria movilización de rechazo a la “ley de autoamnistía” dispuesta por el régimen del general Reinaldo Bignone para evitar juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

DÍA DE LA FOTOGRAFÍA. Se celebra el Día Internacional de la Fotografía en conmemoración de la fecha de 1839 en la que el francés Louis Daguerre presentó la patente del daguerrotipo.

ASISTENCIA HUMANITARIA. Se celebra el Día Internacional de la Asistencia Humanitaria, instituido por la Organización de las Naciones Unidas en 2008 para rendir tributo “a los trabajadores que arriesgan sus vidas llevando ayuda humanitaria a otros”.

