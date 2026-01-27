Rosario se consolida como importante plaza de espectáculos masivos y cerró 2025 con casi un millón de personas asistiendo a grandes eventos y recitales.

Según datos de la Municipalidad, en 2025 unas 805 mil personas asistieron a eventos, recitales y shows en la ciudad, marcando un crecimiento del 33 por ciento en comparación con 2024. La cifra corresponde a espectáculos artísticos y culturales, fiestas y grandes festivales privados y surge de la Secretaría de Control, que autoriza e inspecciona este tipo de acontecimientos.

“La ciudad volvió a ser un epicentro importante para todo tipo de acontecimientos, y eso también se vislumbra en los eventos organizados por el sector privado. Esto demuestra que Rosario es un epicentro importante de grandes recitales, fiestas, shows y festivales, con muchas personas que llegan también desde fuera de la ciudad y eso repercute dentro”, destacó el secretario de Control, Diego Herrera.

El funcionario recordó luego que la Secretaría de Control es quien autoriza este tipo de eventos a través de previas inspecciones técnicas, condiciones de seguridad, higiene y eléctricas. Durante los espectáculos también se despliegan fiscalizaciones en los ingresos y egresos y todas las instalaciones, incluidas, por ejemplo, las sanitarias. Mientras que en el exterior se desarrollan controles a cuidacoches, venta ambulante y el buen uso de los espacios públicos, además de los operativos de ordenamiento de tránsito en los entornos.

AL DETALLE

Desde hace un tiempo Rosario empezó a consolidar infraestructura propia y adaptable para concretar eventos masivos y así traer «grandes figuras» para llenar estadios. La ciudad cuenta con una infraestructura que la convierte en un punto estratégico para la producción de eventos nacionales e internacionales.

Espacios promovidos por el Estado municipal, como el ex predio de la Rural, el Hipódromo, el Autódromo, el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito y el moderno Bioceres Arena se complementan con teatros, salas y auditorios emblemáticos como El Círculo, el Metropolitano, La Comedia y el Auditorio Fundación.

En este marco, el año pasado, entre los shows de relevancia nacional se destacaron los recitales de Los Piojos (38.000 personas), La Renga (35.000), Airbag (25.000 en su segunda presentación) y los festivales Bandera (25.000), el Cumbión del Paraná (con unas 20 mil personas en cada una de sus ediciones) y Un Poco de Ruido (18.000). También pasaron por la ciudad artistas de la talla de Calamaro, Lali Espósito, Duki, Morat y Miranda, entre otros.

En tanto, otro aporte importante fue el que hicieron las fiestas electrónicas, que con 43 eventos autorizados albergaron a 156.269 personas. Vale recordar que Rosario ha sido pionera al implementar procedimientos y protocolos de seguridad que incluyen el cuidado de la salud integral de los asistentes. La Secretaría de Control forma parte de las reparticiones que participan de esos controles preventivos desplegados.

LO GRATIS

Un dato a tener en cuenta es que los datos entregados no incluyen los espectáculos que fueron gratuitos. En este caso también se subraya la capacidad de la ciudad para organizar operativos en eventos de concurrencia masiva. Acá se puede mencionar a la Fiesta Nacional de las Colectividades, que convocó a 1.400.000 personas en 11 noches. En tanto, el Tricentenario de Rosario reunió a 250.000 espectadores en el Monumento, con el cierre musical de los rosarinos Juan Carlos Baglietto y Nicki Nicole.

Desde el Festival FARO 2025 (120.000 personas) hasta el Festival Palau (290.000 en dos jornadas en el Monumento), todo se cubrió con grandes operativos con resultados satisfactorios. El evento “Un día rosarino”, organizado por el canal Olga, convocó a más de 30.000 personas y también fue otro hito para destacar. ​ ROSARIOPLUS