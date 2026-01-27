Cada 27 de enero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1756 NACE WOLFGANG AMADEUS MOZART en Salzburgo, Austria. Uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia de la música clásica cuya obra incluye más de 600 creaciones.

1832 NACE LEWIS CARROLL Escritor británico, autor de la novela “Alicia en el país de las maravillas”, su obra más destacada.

1851 NACE RAFAEL OBLIGADO en la ciudad de Buenos Aires. Escritor autor del poema épico nacional “Santos Vega” y miembro de la Real Academia española.

1851 NACE MIGUEL CANE en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Político, escritor y uno de los autores representativos de la “Generación del ´80” dela literatura argentina.

1871 FIEBRE AMARILLA Aparecen los tres primeros casos de la epidemia en el barrio porteño de San Telmo. La enfermedad dejó un saldo de 14.000 muertes.

1880 THOMAS EDISON En Virginia, Estados Unidos, el científico patenta uno de los inventos más importantes de la historia de la humanidad: la bombita eléctrica.

1901 FALLECE GIUSEPPE VERDI en Milán, Italia. Fue uno de los compositores más importantes de la música clásica y de la ópera, autor de la trilogía romántica Rigoletto, El trovador y La Traviata.

1945 EL EJÉRCITO SOVIÉTICO logra ingresar al campo de concentración y exterminio de Auschwitz, Polonia, lugar donde se cometieron los peores crímenes contra la humanidad.

1968 NACE MIKE PATTON en California, Estados Unidos. Músico, compositor y vocalista de la banda Faith No More, de gran popularidad durante la década del noventa.

1973 ACUERDOS DE PAZ Se firma en París la resolución que establece el fin de la guerra de Vietnam y la salida de las tropas norteamericanas del país asiático.

1979 FALLECE VICTORIA OCAMPO en Buenos Aires. Una de las grandes escritoras del siglo XX, fundó la revista y editorial “Sur” y en 1936 la Unión Argentina de Mujeres, para la defensa de los derechos civiles de las mismas.

2022 DIA INTERNACIONAL DE LAS VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO Día proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en memoria de las víctimas del Holocausto.

Efemérides del 27 de enero.

TELAM