El 41° Encuentro y Fiesta Nacional de las Colectividades comenzó este sábado con la presencia de miles de personas que llegaron al predio del Parque Nacional a la Bandera para disfrutar de una noche ideal, con mucha música, comidas típicas y todo el color de las más de 50 colectividades que participan de este gran evento, el más convocante de la ciudad.

Este año se trata además de una edición muy especial, ya que la fiesta se enmarca en los festejos por los 300 años de la ciudad. La importancia de las corrientes inmigratorias que llegaron a la ciudad y que permitieron su desarrollo y crecimiento es uno de los ejes principales de estas noches de celebración de la diversidad cultural de Rosario.

Desde 1985, cuando por primera vez las Colectividades de Rosario se reunieron a la orilla del río Paraná para festejar el legado de los ancestros, esta fiesta ha traído alegría a la ciudad. Hoy, 41 después,sigue siendo el punto de encuentro de generaciones, un espacio que rinde homenaje a esta ciudad, donde diversas culturas conviven y enriquecen a nuestra sociedad.

La fiesta comenzó con grupos de baile infantiles que llevaron toda su alegría al escenario principal “Rafael Ielpi”. Luego llegó el turno del acto de apertura que contó con la presencia de la secretaria de Deporte y Turismo y Presidenta del Ente Turístico Rosario, Alejandra Mattheus, y la presidenta de la Asociación de Colectividades Extranjeras de Rosario, Lydia Del Grosso. A ellas se le sumaron en el escenario todas las banderas de las asociaciones que participan de esta fiesta.

“Estamos felices de inaugurar esta fiesta de colectividades en el marco de los 300 años de nuestra querida ciudad. Donde vinieron nuestros primeros inmigrantes y se quedaron a fortalecer sus raíces, que la hicieron grande, que la hicieron hermosa.”, afirmó Lydia Del Grosso.

“Las corrientes inmigratorias jugaron un rol muy importante cuando llegaron nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, por este puerto y formaron la sociedad multicultural que somos hoy. Felicitaciones a las más de 50 colectividades, a las más antiguas y las más nuevas, por esta nueva edición de la fiesta más linda que tiene la ciudad”, agregó Alejandra Mattheus.

La primera jornada contó con el show de Zetak, un proyecto de música vasca creado en 2019 por el músico Pello Reparaz. A su vez, el escenario principal fue testigo de diversos grupos de bailes que llenaron de música y danzas la noche junto al Monumento Nacional a la Bandera.

El Stand de Argentina fue una de las grandes atracciones del inicio de Colectividades con música y baile en su escenario, una variada oferta gastronómica y un dispositivo interactivo en donde los visitantes pudieron llevarse una postal animada con lugares emblemáticos de Rosario..

Llegando al final de la jornada se llevó adelante un desfile de presentación de los candidatos y candidatas a embajadores culturales 2025. Las 22 parejas que compiten este año pudieron lucirse en el escenario principal junto a miles de personas que se acercaron a alentarlos. La elección de embajadores será este domingo 9 a las 22.30. Allí se conocerán a las personas que representarán a la fiesta por los próximos 12 meses en reemplazo de los embajadores 2024 de la Sociedad Libanesa de Rosario.

Cabe recordar que las Colectividades del Tricentenario tendrán lugar hasta el lunes 17 de noviembre. La fiesta podrá ser visitada todos los días a partir de las 19: de domingo a jueves hasta las 0.30 y los viernes y sábados hasta la 1.30. Vale recordar que las cajas cierran de domingo a jueves a las 0 y viernes y sábados a la 1.

MAPA INTERACTIVO:

MuniBot, tu guIA en Colectividades 2025

Para quienes quieran información sobre la fiesta, las propuestas gastronómicas, programación de escenario y otros detalles de la fiesta pueden preguntarle a MuniBot. Esta herramienta es la aliada ideal para manejarse por el evento con información al instante según tus preferencias. También se puede consultar horarios, cómo llegar y cómo volver a casa y mucho más. Chateá con el Munibot acá: https://wa.me/+5493415440147.

Cómo llegar y cómo volver a casa

Es posible llegar en transporte público hasta la puerta de la fiesta, como viene sucediendo hace unos años. Hay 2 paradas de colectivos por Av. Belgrano y Av. Libertad, una estación de Mi Bici Tu Bici, bicicleteros para tu propia bici y una parada de taxis por calle Córdoba.

Para quienes se acerquen en su autos particulares se dispusieron dos zonas de estacionamiento, ambas ubicadas por Av. Belgrano. Hacia el sur, la zona de estacionamiento se encuentra desde Canal 5 hasta Av. Pellegrini mientras que hacia el norte la zona de estacionamiento desde calle Buenos Aires hasta la ex Aduana. También hay un estacionamiento para motos por Av. Belgrano, entre el acceso norte y el pórtico de ingreso. El estacionamiento tiene un bono contribución para colaborar con la Cooperadora del Hospital Alberdi. Costo: $4.000-.

El 41° Encuentro y Fiesta Nacional de las Colectividades de Rosario es organizado por la Municipalidad de Rosario, el Ente Turístico Rosario y la Asociación de Colectividades Extranjeras de Rosario.