1989 – MURO DE BERLÍN.

Cae el Muro de Berlín, uno de los grandes símbolos de la Guerra Fría, que dividía a la socialista República Democrática de Alemania de Alemania Federal a lo largo de 45 kilómetros de frontera creada luego de la II Guerra Mundial. El suceso marcará la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas liderada por la Rusia comunista.

1934 – SUBTE C. Se inaugura la Línea C de trenes subterráneos de Buenos Aires con un trazado de 2,8 kilómetros entre las estaciones Plaza Constitución y Diagonal Norte.

1948 – CARLOS LOISEAU. Nace en la ciudad de Salta el dibujante e historietista Carlos Loiseau, más conocido como Caloi, creador del popular personaje Clemente y uno de los artistas más destacados del humor gráfico argentino.

1962 – SERGIO BATISTA. Nace en Buenos Aires el exfutbolista y director técnico Sergio Batista, campeón de América con Argentinos Juniors en 1985, ganador de la Copa Intercontinental de 1986 con River Plate y campeón con la selección argentina en el Mundial de México ‘86. Dirigió a la selección argentina en la Copa América de 2011.

1967 – ROLLING STONE. Se publica en la ciudad estadounidense de San Francisco el primer número de la revista Rolling Stone, de edición quincenal en Estados Unidos y que con los años se convertiría en la publicación global más importante dedicada al rock.

1970 – CHARLES DE GAULLE. A la edad de 79 años muere en la comuna francesa de Colombey-les-Deux-Églises el general y estadista Charles De Gaulle, quien dirigió las brigadas de la resistencia a la invasión de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Fue Presidente de la República de Francia entre 1959 y 1969.

1980 – DIEGO MARADONA. Con la camiseta de Argentinos Juniors, Diego Maradona le hace cuatro goles al arquero boquense Hugo Orlando Gatti, quien había dicho que no temía ni se preocupaba por “ese gordito”, por entonces juvenil promesa del “Bicho”. El partido, disputado en la cancha de Vélez Sársfield, lo ganó Argentinos Juniors por 5 a 3.

1985 – GARRY KASPÁROV. A la edad de 22 años, seis meses y 27 días, el maestro ruso Garry Kaspárov se consagra campeón mundial de ajedrez al vencer a su compatriota colega Anatoli Kaspárov por 13 a 11 puntos. Se convirtió así en el campeón mundial de ajedrez más joven.

2000 – ROBERTO GALÁN. A la edad de 83 años muere en Buenos Aires el locutor y conductor de radio y televisión Roberto Galán, cofundador de la Sociedad Argentina de Locutores, popularmente conocido por programas como “Si lo sabe,cante” y “Yo me quiero casar, ¿y usted?”.

2019 – LOS PALMERAS. En un show previo a disputarse la final de la Copa CONMEBOL Sudamericana en el estadio Gral Pablo Rojas de Asunción del Paraguay, la banda de cumbia Los Palmeras hace vibrar al público con la canción «Soy Sabalero» en apoyo a Colón de Santa Fe que iba a enfrentar a Independiente del Valle de Ecuador, que ganó el torneo al vencer por 3-1.

DIA DEL DONANTE DE SANGRE. Se celebra el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre en conmemoración de la fecha de 1914 en la que el médico e investigador Luis Agote realizó la primera transfusión en el país.

